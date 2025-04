Παπασταύρου: Χρειάζεται ρεαλισμός στους στόχους της ΕΕ για τους ρύπους

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε τη Δευτέρα (14/4) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη (Commissioner for Climate, Net Zero and Clean Growth), κ. Wopke Hoekstra.