ΧΑ: Πολιορκία της εξαιρετικά ισχυρής αντίστασης των 1972-1991 μονάδων

Άνοδο κατά 0,34% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1968,74 μονάδες (8η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 270,7 εκ. ευρώ.

Ο Γ.Δ. κινήθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε θετικό έδαφος, ωστόσο η νευρικότητα ήταν αυξημένη καθώς η συνέχιση της έντονα ανοδικής κίνησης δεν ήταν δυνατή με τη μεταβλητότητα να περιορίζεται στις 13 μονάδες. Στις δημοπρασίες πάντως καταγράφηκαν κέρδη επιτρέποντας τη συνέχιση των ρεκόρ έτους και 183 μηνών. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο3,34% με τις ευρωπαϊκές αγορές να ισορροπούν με μικρές διακυμάνσεις. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,32%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+3,37%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+2,50%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,45%), ο ΟΠΑΠ (+0,92%), η Cenergy (+0,94%), η ΕΛΧΑ (+2,08%), ο Aktor (+6,34%) αλλά και η Q & R (+5,30%), ο Φουρλής (+4,96%) και η Εβροφάρμα (+7,31%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-2,12%), η ΕΥΔΑΠ (- 1,02%), το Jumbo (-2,67%), ο Σαράντης (-1,21%) και η Optima (-2,15%). Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν.

Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για το μήνα Μάιο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η πολιορκία της εξαιρετικά ισχυρής αντίστασης των 1972-1991 μονάδων του Γ.Δ. ενόψει της επιδίωξης του επόμενου άθλου, της προσέγγισης δηλαδή των 2000 μονάδων.