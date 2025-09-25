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Piraeus Securities: Σύσταση οutperform για QnR με τιμή-στόχο €1,80 και προοπτικές ανόδου
Αναλύσεις
11:42 - 25 Σεπ 2025

Piraeus Securities: Σύσταση οutperform για QnR με τιμή-στόχο €1,80 και προοπτικές ανόδου

Reporter.gr Newsroom
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Η Piraeus Securities ανακοίνωσε ότι ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της Quality & Reliability (Q&R), εκδίδοντας σύσταση Outperform, δηλαδή απόδοση καλύτερη του μέσου όρου της αγοράς, και προσδιορίζοντας τιμή-στόχο τα €1,80 ανά μετοχή. Η εκτίμηση αυτή υποδηλώνει πιθανή άνοδο της τάξης του 25% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως η Q&R διαθέτει σαφή προβλεψιμότητα εσόδων για το επόμενο διάστημα, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων ύψους €40 εκατ. για την περίοδο 2025–2026, καθώς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου συνολικού ύψους άνω των €300 εκατ.. Επιπλέον, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της πιστωτική γραμμή €13 εκατ., την οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει για μελλοντικές εξαγορές.

Μέσα στο 2025, η Q&R έχει ήδη ολοκληρώσει τέσσερις στρατηγικές εξαγορές σε τομείς-κλειδιά της τεχνολογίας, ενισχύοντας την παρουσία της σε κρίσιμες αγορές: στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με την εξαγορά της SysteCom, στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της SquareDev, αλλά και στον χώρο των λύσεων SAP, αποκτώντας τις εταιρείες Alexander Moore και AlphaCons. Οι κινήσεις αυτές διευρύνουν τη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της, βελτιώνουν τη θέση της στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μειώνουν τη μέχρι τώρα εξάρτησή της από έργα του Δημοσίου.

Η αποτίμηση της εταιρείας στηρίζεται σε δείκτη EV/EBITDA 9,9x για το 2026, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με την αποτίμηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Το βασικό σενάριο της ανάλυσης της Piraeus Securities καταλήγει σε τιμή-στόχο €1,80/μετοχή, ενώ τα εναλλακτικά σενάρια εκτιμούν ένα εύρος αποτίμησης από €1,20 έως €2,42/μετοχή.

Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση της χρηματοδότησης των €13 εκατ., μέσω του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) που έχει ήδη εκδοθεί, για την υλοποίηση εξαγορών με αποτιμήσεις 6–8 φορές EV/EBITDA, θα μπορούσε να ενισχύσει τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας κατά €1,6–2,2 εκατ.. Σε αυτό το σενάριο, η τιμή-στόχος για τη μετοχή ανεβαίνει, φτάνοντας κοντά στα €2,20–€2,40/μετοχή.

Με παρουσία άνω των 30 ετών στον τομέα της τεχνολογίας, η Q&R διανύει μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, εστιάζοντας σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτόμες λύσεις και στοχευμένες εξαγορές που ενισχύουν τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.

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