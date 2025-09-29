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ΟΛΠ: Ηχηρή αύξηση καθαρών κερδών κατά 15,3% το πρώτο εξάμηνο – Στα €46,7 εκατ.
Ναυτιλία
17:57 - 29 Σεπ 2025

ΟΛΠ: Ηχηρή αύξηση καθαρών κερδών κατά 15,3% το πρώτο εξάμηνο – Στα €46,7 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας θετική πορεία στα έσοδα και στα κέρδη, σε ένα περιβάλλον που παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό για τη ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €122,8 εκατ., αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με τα €107,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από την άνοδο των εσόδων στον τομέα εμπορευματοκιβωτίων, στον τομέα της κρουαζιέρας, καθώς και του ανταλλάγματος από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ, ενώ στους τομείς αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευής και ακτοπλοΐας καταγράφηκε μείωση, με την πτώση στην ακτοπλοΐα να αποδίδεται στη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% από τον Μάιο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €46,7 εκατ., έναντι €40,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%. Στο ίδιο διάστημα, η ΟΛΠ Α.Ε. υλοποίησε επενδύσεις ύψους €48,1 εκατ. σε έργα υποδομής και εξοπλισμό, ενώ μηδένισε τον τραπεζικό της δανεισμό μέσω της πρόωρης αποπληρωμής δύο δανείων. Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε €682,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3,0% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Su Xudong δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 δείχνουν τη σταθερότητα και την ικανότητα του Λιμένα Πειραιώς να ανταποκρίνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολλές προκλήσεις. Η ανάπτυξή μας συνδέεται με τη στρατηγική πράσινης μετάβασης που ακολουθούμε, με στοχευμένες επενδύσεις και πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία μας. Η συνεχής αναγνώριση του ΟΛΠ ως μίας από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και οι δράσεις μας στο πλαίσιο των αρχών ESG, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας για ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια να επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό του λιμένα και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.»

Η Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για τον Λιμένα Πειραιώς, με έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών, ώστε ο Πειραιάς να διατηρεί τη θέση του ανάμεσα στα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 18:46
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