15:10 - 22 Οκτ 2025
Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €10 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου
Μία από τις πιο επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις τραπεζών στην Ευρώπη ολοκλήρωσε την τελευταία δεκαετία η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με νέα έκθεση της Eurobank Equities, η οποία δίνει σύσταση buy και τιμή στόχο τα €10. Η μετοχή εμφανίζει υψηλή μερισματική απόδοση (8–9%), ενώ διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης (P/TBV 1,27x για το 2025), κάτω από περιφερειακές και ελληνικές τράπεζες, παρά τα αντίστοιχα ή και ανώτερα θεμελιώδη μεγέθη.