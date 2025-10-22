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Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €10 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου
Αναλύσεις
15:10 - 22 Οκτ 2025

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €10 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Μία από τις πιο επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις τραπεζών στην Ευρώπη ολοκλήρωσε την τελευταία δεκαετία η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με νέα έκθεση της Eurobank Equities, η οποία δίνει σύσταση buy και τιμή στόχο τα €10. Η μετοχή εμφανίζει υψηλή μερισματική απόδοση (8–9%), ενώ διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης (P/TBV 1,27x για το 2025), κάτω από περιφερειακές και ελληνικές τράπεζες, παρά τα αντίστοιχα ή και ανώτερα θεμελιώδη μεγέθη.

Η εξυγίανση του ισολογισμού υπήρξε εντυπωσιακή: από ΜΕΔ 63% το 2015, στο μόλις 1,7% το α’ εξάμηνο του 2025, με κάλυψη 124%. Η κερδοφορία έχει εκτοξευθεί, με RoTE 21,4% το 2024 και 18,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 φτάνει το 20,6%, με σημαντικά πλεονάζοντα κεφάλαια (€670 εκατ., που εκτιμώνται σε €1 δισ. έως το 2027).

Η Τράπεζα Κύπρου κατέχει δεσπόζουσα θέση στην κυπριακή αγορά (80% μερίδιο σε αγορά δύο τραπεζών), που της προσφέρει ισχυρή τιμολογιακή δύναμη. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα €750 εκατ. ετησίως έως το 2027, ενώ αυξάνεται και η συνεισφορά μη τοκοφόρων εσόδων (28% του συνόλου).

Η στρατηγική διανομής 50–70% των κερδών, σε συνδυασμό με την αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας (~5% ετησίως), ενισχύουν την εικόνα της BoC ως μία από τις πιο "φιλικές προς τους μετόχους" ευρωπαϊκές τράπεζες.

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