17:31 - 07 Νοε 2025

Ψάλτης: Εμβάθυνση συνεργασίας με UniCredit και εκτιμήσεις για δυνατό δ' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ανακοίνωσε στους αναλυτές ενίσχυση της συνεργασίας με τη UniCredit, ενώ η διοίκηση αναμένει ισχυρό 4ο τρίμηνο, μετά την επίτευξη του στόχου για πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ ήδη από το 3ο τρίμηνο.

Η τράπεζα θα επικεντρωθεί σε τουρισμό, κατασκευές και ενέργεια, ενώ διαφοροποιεί σημαντικά τις πηγές εσόδων της, καθιστώντας την ανθεκτική στις μεταβολές επιτοκίων. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUMs) έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2022, φτάνοντας τα 21,3 δισ. ευρώ, χάρη στην αυξημένη ζήτηση, τα βελτιωμένα προϊόντα και την ανταγωνιστική τιμολόγηση. Στα αμοιβαία κεφάλαια, η αύξηση άνω του 60% οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις και θετικά αποτελέσματα αποτίμησης, με θετικές προοπτικές λόγω αύξησης διαθέσιμου εισοδήματος και οικονομικής παιδείας.

Η τράπεζα προβλέπει μέρισμα με payout τουλάχιστον 50% για το 2025, με υψηλότερα ποσοστά από το 2026, ενώ η μίξη μετρητών και buy back θα καθορίζεται από τις συνθήκες αγοράς. Η επέκταση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων αποδίδει ήδη, με την AstroBank να ενσωματώνεται στα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2025 και την AXIA το 2026.

Τέλος, ο δείκτης MREL στις 30.09.2025 διαμορφώνεται στο 28,3%, πάνω από τον τελικό δεσμευτικό στόχο 27,28%. Το outlook έως το 2027 προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου EPS και κεφαλαίου 10% για την περίοδο 2024-2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 19:21
