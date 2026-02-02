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ΧΑ: Στήριξη του ΓΔ στις 2152 μονάδες εν μέσω διορθωτικών κινήσεων
Αναλύσεις
10:12 - 02 Φεβ 2026

ΧΑ: Στήριξη του ΓΔ στις 2152 μονάδες εν μέσω διορθωτικών κινήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,85% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, κλείνοντας στις 2.314,88 μονάδες (7η συνεχόμενη συνεδρίαση, στο +2,2% ο ΓΔ και στο +2,83% οι τράπεζες σε εβδομαδιαία βάση, στο +9,16% ο ΓΔ και στο +17,91% οι τράπεζες σε μηνιαία βάση, στο +30,76% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 389,9 εκατ. ευρώ.

Με αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών ξεκίνησε η συνεδρίαση, με εναλλαγή προσήμου, ωστόσο σύντομα οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος. Οι πιέσεις προήλθαν κυρίως από ρευστοποιήσεις σε τραπεζικές μετοχές και άλλα blue chips (ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, ΟΠΑΠ, Τιτάν, Metlen). Μάλιστα, στο κλείσιμο των δημοπρασιών καταγράφηκε το χαμηλό της ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,357%, με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Ο τραπεζικός κλάδος (-1,16%) κατέγραψε απώλειες, με την Εθνική Τράπεζα (-2,16%) να υποαποδίδει.

Απώλειες σημείωσαν επίσης η ΔΕΗ (-0,80%), η Lamda (-1,39%), η ΕΛΧΑ (-3,74%), το ΔΑΑ (-1,96%), ο Ελλάκτωρ (-1,43%), ο Τιτάν (-3,57%) και η Metlen (-2,62%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η Helleniq Energy (+1,97%), η ΕΕΕ (+1,24%), η Cenergy (+1,36%), καθώς και ο Φουρλής με τη ΓΕΒΚΑ (+3,52%) από τις λοιπές μετοχές.

Συνολικά, 38 μετοχές ενισχύθηκαν, έναντι 69 που υποχώρησαν. Την Πέμπτη, η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας αποφασίζουν για τα παρεμβατικά τους επιτόκια, ενώ την Παρασκευή στις ΗΠΑ ανακοινώνονται τα στοιχεία της αγοράς εργασίας για τον Ιανουάριο.

Sell-off καταγράφηκε σε χρυσό και bitcoin μετά τον ορισμό του Κέβιν Γουόρς ως νέου προέδρου της Federal Reserve από τον Μάιο. Ανοιχτά παραμένουν όλα τα σενάρια στο ξεκίνημα του Φεβρουαρίου, μετά την εκπλήρωση του γενναιόδωρου January effect.

Στο ΧΑ - σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή - την πιο σημαντική στήριξη αποτελούν πλέον οι 2152 μονάδες, όπου και θα κριθεί η μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς, ενώ την πιο σημαντική αντίσταση για το ΓΔ αποτελούν οι 2400 μονάδες, η διάσπαση της οποίας θα βελτιώσει τη τεχνική εικόνα του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% το ποσοστό του Capital Group. Πλέον η έμμεση συμμετοχή της Capital Group διαμορφώθηκε στο 4,98%, με την επενδυτική να ελέγχει 45.507.637 δικαιώματα ψήφου.

Metlen: εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία. Το έργο εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 30 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 15.000 νοικοκυριών.

Avramar: μάχη πλειοδοσίας στο ύψος των 200 εκατ. ευρώ καθώς κλιμακώνεται η μάχη μεταξύ Cooke και Aqua Bridge.

ΑΕΙ: χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε η Ζαχαράκη στους πρυτάνεις. Για να υποστηριχθούν τα δημόσια πανεπιστήμια στην τεχνική και νομική ωρίμανση ακινήτων, στη μελέτη εμπορικής αξιοποίησης με πολλαπλά μοντέλα (παραχώρηση, ΣΔΙΤ, δημόσιο έργο), στη σύνταξη πλήρων τευχών δημοπράτησης και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

S&P: Συγκλίνει με τον πυρήνα της ευρωζώνης η Ελλάδα, στο 2,3% η φετινή ανάπτυξη. Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, μεγάλη η πρόοδος των τελευταίων ετών, ευνοϊκές οι προοπτικές, τονίζει ο οίκος. Πάνω από τον μέσο όρο η ανάπτυξη την επόμενη τριετία.

Ακτή Βουλιαγμένης : η κοινοπραξία Evergood Μονοπρόσωπη Α.Ε. (όμιλος Vivartia) - Γευσήνους ΑΕΒΕ αναδείχθηκε, προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΤΑΔ για την εκμετάλλευση της. Τίμημα στα 4.277.069 ευρώ.

ΔΕΗ: Αμετάβλητο στα 13,9 λεπτά το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ και τον Φεβρουάριο.

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