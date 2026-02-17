ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2300 μονάδες
Αναλύσεις
09:55 - 17 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2300 μονάδες 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 0,43% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2279,10 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 313,5 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκεαπό υψηλή μεταβλητότητα και εναλλαγή του προσήμου: με το υψηλό της ημέρα να καταγράφεται λίγο μετά το άνοιγμα στις 2304 μονάδες για να ακολουθήσει το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2268 μονάδων περί τις 12.15μμ. Με την προσπάθεια των αγοραστών να διατηρηθεί το θετικό πρόσημο να ανατρέπεται στο τέλος οπότε πωλήσεις τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ οδήγησαν στις δημοπρασίες σε αρνητικό πρόσημο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 3,361% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,87%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,50%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,10%), η Optima (-1,69%), o Aktor (-1,79%), o ΟΠΑΠ (-3,13%), ο Ελλάκτωρ (--1,05%) και ο ΟΤΕ (-0,41%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Lamda (+1,42%), η ΕΛΧΑ (+0,75%), το ΔΑΑ (+1,25%), η Cenergy (+0,72%), η Κύπρου (+1,30%), ο Τιτάν (+4,20%), η Metlen (+2,01%), το Jumbo (+0,80%) αλλά και η Bylot (+3,42%). Απολογιστικά, 54 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στις 12μ.μ. τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 4ο τρίμηνο 2025.

Ο εκθετικός ΜΚΟ των 30 ημερών, οι 2280 μονάδες του ΓΔ δηλαδή, ανέκοψαν την ορμή της πτώσης με αποτέλεσμα ο Γ.Δ. να κλείσει τελικά με σχετικά μικρές απώλειες, επισημαίνει η τεχνική ανάλυση. Πλησιέστερη αντίσταση στις 2300 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασία: Επιφυλακτικές κινήσεις στις αγορές, με πολλά χρηματιστήρια κλειστά λόγω αργίας
Χρηματιστήρια

Ασία: Επιφυλακτικές κινήσεις στις αγορές, με πολλά χρηματιστήρια κλειστά λόγω αργίας

Ο Τσίπρας βάζει πανιά και... ξάρτια: Το μήνυμα για το «πλήρωμα» στο νέο κόμμα (video)
Πολιτική

Ο Τσίπρας βάζει πανιά και... ξάρτια: Το μήνυμα για το «πλήρωμα» στο νέο κόμμα (video)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Χρηματιστήριο: Σημαντικά γεγονότα στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σημαντικά γεγονότα στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen
Σχόλια Αγοράς

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

Πολιτική
25/05/2026 - 09:07

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

Οικονομία
25/05/2026 - 08:36

Πετρέλαιο: Πτώση διεθνών τιμών και «ζυγίσματα» για αναχώματα στον πληθωρισμό

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 08:24

Χρηματιστήριο: Σημαντικά γεγονότα στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 08:18

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Εργασιακά
25/05/2026 - 08:16

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ