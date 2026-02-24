ΧΑ: Rebalancing των δεικτών MSCI και αναδιαρθρώσεις στους δείκτες FTSE Russell
10:14 - 24 Φεβ 2026

ΧΑ: Rebalancing των δεικτών MSCI και αναδιαρθρώσεις στους δείκτες FTSE Russell

Reporter.gr Newsroom
Υποχώρηση κατά 0,09% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 22773,83 μονάδες (στο -0,66% ο ΓΔ στο - 1,35% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +7,22% ο ΓΔ στο +13,24% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 239,4 εκ. ευρώ.

Μετά τις πρώτες αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2259 μονάδες λίγο πριν τις 16.30μμ. με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips.

Ωστόσο, στις δημοπρασίες με τη βοήθεια των ΔΕΗ, Τιτάνα, Jumbo κ.α. οι απώλειες σχεδόν μηδενίστηκαν. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,348% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται.

Έτσι, απώλειες κατέγραψαν η Eurobank (-0,98%), η ΕΛΧΑ (-1,72%), η Cenergy (-1,93%), η ΜΟΗ (-2,78%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Aegean (+1,27%), ο Ελλάκτωρ (+2,20%), ο ΟΠΑΠ (+1,24%), η ΔΕΗ (+1,42%),το Jumbo (+1,62%), ο Τιτάν (+1,53%), η ΕΥΔΑΠ (+1,27%) αλλά και το YKNOT (+20,78%) με την ACAG (+1,84%) από τους λοιπούς τίτλους. Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν.

Επισημαίνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη (26/2), η Eurobank, η Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η Helleniq Energy και η Ideal Holdings ανακοινώνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους, ενώ την Παρασκευή ακολουθούν η Alpha, η Εθνική και η Premia Properties και διενεργείται το rebalancing των δεικτών MSCI. Αναδιαρθρώσεις στους δείκτες FTSE Russell με κυριότερη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, την είσοδο των Crediabank και Βιοχάλκο στο δείκτη Emerging Europe Large Cap.

Στο αέρα η συμφωνία Ε.Ε. και ΗΠΑ μετά το νέο πρόγραμμα δασμών Τραμπ προκαλώντας αναταράξεις στη Wall Street. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω αργίας Καθαράς Δευτέρας η αγορά παρέμεινε κλειστή εχτές 23/2.

Επιχειρηματικά νέα

Κάθετος Διάδρομος: Tο σχήμα «Atlantic SEE» δέσμευσε 25 GWh για τον Μάρτιο, σχεδόν το 100% της ποσότητας μέσω Ρεβυθούσας.

QNR: Δεν προχωρά το deal για την απόκτηση του 51% της AlphaCons.

Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers με την εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη να αντλεί 250 εκατ. ευρώ. Στο κάτω όριο του εύρους το κουπόνι, στο 3,75%.

Quest: Ποσοστό 5,05% στην Fourlis. Το ποσοστό της θυγατρικής iQbility ξεπέρασε το 5% στις 20 Φεβρουαρίου, με την εισηγμένη να ελέγχει συνολικά 2.621.181 δικαιώματα ψήφου της Fourlis.

ΔΕΗ: Στο ραντάρ της Ουάσιγκτον το AI giga factory των 2 δισ. ευρώ.

Ιανουάριος, επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια: Αυξημένη 7% έφτασε τα 2.908.244, ενισχυμένη 2% στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε 923.853 άτομα, -57.521 άτομα στο -5,9% σε ετήσια βάση.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο, αύξηση κατά 49,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

ΤτΕ, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: το έλλειμμα του μειώθηκε κατά €2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε €14,1 δισ. Στα €23,6 δις οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (+9,3%), Στα €33,8 δις. τα έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου (-5,2%), στα €20,3 δις. τα συν/κα διαθέσιμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 10:25
