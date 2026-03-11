ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Στις 2210 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ
Αναλύσεις
10:05 - 11 Μαρ 2026

ΧΑ: Στις 2210 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 3,62% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2178,76 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 327,2 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς οι δηλώσεις Τραμπ μιλούσαν για ολοκλήρωση του πολέμου με το Ιράν, οδηγώντας το ΓΔ στο υψηλό ημέρας στα πρώτα κιόλας λεπτά. Με οδηγό τις τράπεζες και όλα τα blue chips πλην της ΜΟΗ όπου καταγράφηκε profit taking. Το θετικό momentum διατηρήθηκε σε όλη την συνεδρίαση με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται με σημαντικά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,543% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+5,90%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+7,67%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+3,09%), η Optima (+9,27%), ο Aktor (+3,31%), το ΔΑΑ (+6,03%), η Cenergy (+7,34%), o Ελλάκτωρ (+5,44%), η Κύπρου (+5%), η Aegean (+3,51%), η Βιοχάλκο (+7,14%) αλλά και η Intrakom (+4,33%) με την Profile (+7,60%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΜΟΗ (-1,32%) και η ΕΧΑΕ (-1,56%). Απολογιστικά, 109 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 7 εκείνων που υποχώρησαν. Ο Σαράντης ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματά του. Στις ΗΠΑ ανακοινώνεται ο ΔΤΚ για τον Φεβρουάριο.

Η τιμή του πετρελαίου brent υποχώρησε στα $91 χωρίς όμως να συνεχίζεται η ανοδική κίνηση των δεικτών στη Wall Street.

Στις 2210 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ με ανοικτό, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το ενδεχόμενο συνέχισης της ανοδικής κίνησής του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

To υπ. Παιδείας για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου: Κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί
Πολιτική

To υπ. Παιδείας για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου: Κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί

Σπ. Θεοδωρόπουλος: Βαρύ τίμημα για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις από την κρίση
Επιχειρήσεις

Σπ. Θεοδωρόπουλος: Βαρύ τίμημα για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις από την κρίση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του
Εμπορεύματα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του

Η Φινλανδία στρώνει το έδαφος για στάθμευση πυρηνικών – Τι σηματοδοτεί αυτή η στροφή
Ειδήσεις

Η Φινλανδία στρώνει το έδαφος για στάθμευση πυρηνικών – Τι σηματοδοτεί αυτή η στροφή

Ο «αντιπολεμικός» Σάντσεθ δίχασε την Ελλάδα: Σύμβουλος της ισπανικής κυβέρνησης εξηγεί το «φαινόμενο» στο «R»
Πολιτική

Ο «αντιπολεμικός» Σάντσεθ δίχασε την Ελλάδα: Σύμβουλος της ισπανικής κυβέρνησης εξηγεί το «φαινόμενο» στο «R»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο
Σχόλια Αγοράς

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες;
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Χρηματιστήριο: Στις 2.320 μονάδες η ισχυρότερη στήριξη
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στις 2.320 μονάδες η ισχυρότερη στήριξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:26

Η "μετακίνηση" Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 11:17

Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Οικονομία
16/06/2026 - 11:15

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Υγεία
16/06/2026 - 11:11

«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Πολιτική
16/06/2026 - 11:05

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Περιβάλλον
16/06/2026 - 10:56

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την ανακύκλωση συσκευασιών

Ειδήσεις
16/06/2026 - 10:48

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτοδιοίκηση
16/06/2026 - 10:48

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 10:47

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 09:18

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 08:44

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 08:14

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:59

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:54

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Magazino
16/06/2026 - 07:00

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ