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HSBC και UBS: Νέες, ελκυστικές, τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες
Αναλύσεις
12:10 - 14 Απρ 2026

HSBC και UBS: Νέες, ελκυστικές, τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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HSBC και UBS συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η πρόσφατη διόρθωση στον τραπεζικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει επαναφέρει ελκυστικά σημεία εισόδου, την ώρα που τα θεμελιώδη μεγέθη συνεχίζουν να βελτιώνονται. Και οι δύο οίκοι επισημαίνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να συνδυάζουν ισχυρή κερδοφορία, υψηλές διανομές και αποτιμήσεις που δεν έχουν ακόμη «κλείσει» πλήρως το discount έναντι της Ευρώπης.

Η HSBC ανεβάζει τις τιμές – στόχους και δίνει σύσταση «αγορά» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, βλέποντας περιθώρια ανόδου έως 39%.

Συγκεκριμένα θέτει τιμή – στόχο τα 11,70 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 18,45 ευρώ για την Εθνική, 4,85 ευρώ για την Alpha Bank και 4,70 ευρώ για τη Eurobank, με το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου να εντοπίζεται στην Πειραιώς.

Η UBS διατηρεί επίσης σύσταση «buy» σε όλο τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλότερες από τις ευρωπαϊκές παρά τη σημαντική ανάκαμψη.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνει τιμές – στόχους 10,80 ευρώ για την Πειραιώς, 17,30 ευρώ για την Εθνική, 4,65 ευρώ για την Alpha Bank και 4,60 ευρώ για τη Eurobank, διατηρώντας θετική στάση για το σύνολο του κλάδου.

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