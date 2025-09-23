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«Είναι καιρός ο ξεσηκωμός του 2011 να επαναληφθεί»
Ανεμοδείκτης
14:04 - 23 Σεπ 2025

«Είναι καιρός ο ξεσηκωμός του 2011 να επαναληφθεί»

Reporter.gr Newsroom
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Ενόψει της γενικής απεργιακής κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου ο γνωστός και μη εξαιρετέος Πρόεδρος των οδηγών ταξί, κ. Θύμιος Λυμπερόπουλος κάνει λόγο για... εποχές 2011.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά για τη συμμετοχή του κλάδου των ταξί στην 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου είπε: «Θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον ο ξεσηκωμός του 2011 να επαναληφθεί και εμείς οφείλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως παίξαμε και τότε».

Επίσης, άφησε να εννοηθεί πως τον "πολεμά" ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω του Κώστα Κυρανάκη: «Το ξέρω το πείσμα, ξέρω ότι είναι επίθεση σε πολιτικό επίπεδο που κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης από το ’18 σε μένα γιατί δεν τον έχω στηρίξει ποτέ πολιτικά μέσα στη ΝΔ».

Λέτε η «επανάσταση» να ξεκινήσει από τα ταξί ή μήπως τα παραλέει ο κ. Θύμιος;

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 14:20
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