Στην φτωχή πολιτική ειδησεογραφία του Σαββατοκύριακου κυριάρχησε η αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το τηλεοπτικό στούντιο του ΣΚΑΪ.

Η κίνηση αυτή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε τις γνωστές, ανούσιες συζητήσεις. Πολλοί άρχισαν να μιλούν για δείγμα αυταρχικής αντίληψης περί Τύπου, άλλοι έκριναν ότι η αντίδραση αυτή ήταν προμελετημένη και πάντως, φάνηκε ότι ισχύει σε γενικές γραμμές το «κουβέντα να γίνεται».

Υπάρχει πάντως και μία ουσία σε όλα αυτά και στην άρνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να μιλήσει για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του. Η ίδια έδωσε κάποιες εξηγήσεις, πάντως είναι αλήθεια ότι ούτε κόμμα υπάρχει, ούτε βιβλίο και η όποια συζήτηση περί των διαθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού είναι, προς το παρόν, άνευ αντικειμένου. Είναι από τις περιπτώσεις που ένα δίκιο το έχει η Ζωή…