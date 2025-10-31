Ο «δεινόσαυρος» των ΕΛΤΑ, η Amazon και η νέα εποχή

Υπό μία έννοια, η απόφαση για το κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει. Η εποχή του... Il postino έχει προ πολλού παρέλθει και είναι φανερό ότι τα ταχυδρομεία, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ένας «δεινόσαυρος» που δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ούτως ή άλλως (τουλάχιστον) υποβαθμισμένες, ενώ για τα εύλογα παράπονα από τμήματα του πληθυσμού, π.χ. στην επαρχία ή ηλικιωμένους, που διεκπεραιώνουν άλλες εργασίες μέσω των ταχυδρομικών γραφείων, προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, δεν είναι και τόσο δύσκολο.

Αξίζει πάντως να έχει κανείς υπόψη, καθώς ακούγονται οι αναμενόμενες αντιδράσεις εργαζομένων, συνδικαλιστών, κ.ά., μία ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Ταυτόχρονα με τις αποφάσεις για αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ έγινε γνωστό ότι η Amazon σχεδιάζει περικοπές περίπου 14.000 θέσεων εργασίας, λόγω επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης…