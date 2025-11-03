ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τον μουτζούρη των ΕΛΤΑ, ποιος θα τον πάρει;
Ανεμοδείκτης
13:50 - 03 Νοε 2025

Τον μουτζούρη των ΕΛΤΑ, ποιος θα τον πάρει;

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη γραμμή πως η διοίκηση των ΕΛΤΑ έκανε του... κεφαλιού της προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, καθώς κανείς υπουργός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση των λουκέτων σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Κορυφαίοι υπουργοί αποποιούνται των ευθυνών τους. Πρώτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε πως έχει τη... ρετσινιά λόγω Ολυμπιακής, ΔΕΗ κλπ, αλλά στην περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν έχει βάλει το χέρι του.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για μία "δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση", χωρίς όμως να αναλάβει και ο ίδιος την... πατρότητα του εγχειρήματος.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των ΕΛΤΑ, διαχωρίζει επίσης τη θέση του.

Από τη μεριά του Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο υψυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισαν πως η κυβέρνηση συμφωνεί με την ουσία της υπόθεσης, αλλά κατηγορούν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για κακή επικοινωνιακή διαχείριση.

Την ίδια ώρα βέβαια οι βουλευτές της ΝΔ αντιδρούν έντονα, όχι μόνο στην επαρχία, αλλά και στην Αττική. Ιδιαίτερα όσοι πολιτεύονται σε περιοχές πέριξ των Αθηνών, όπως ο Μαραθώνας, το Καματερό κλπ, ζητούν από την κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί.

Σε πρώτη φάση το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην περιφέρεια πήρε τρίμηνη παράταση και μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Μία αλλαγή στη διοίκηση των ΕΛΤΑ μπορεί να θεωρείται δεδομένη για να εκφραστεί και επίσημα η δυσαρέσκεια του Μαξίμου, αλλά το αν τελικά θα εφαρμοστούν τα λουκέτα είναι εξαιρετικά αμφίβολο.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με δύσκολες (και ενδεχομένως αντιδημοφιλείς) αποφάσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η κυβέρνηση είναι ότι βρισκόμαστε πια πολύ κοντά στις εκλογές. Οι υπουργοί θέλουν να επανεκλεγούν και δεν έχουν διάθεση για ηρωισμούς, ενώ και οι βουλευτές ανέχθηκαν αρκετά ως τώρα. Είναι καιρός να κάνουν και λίγη αντιπολίτευση για τα μάτια των ψηφοφόρων τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 13:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Πολιτική

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό
Πολιτική

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ