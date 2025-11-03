Τον μουτζούρη των ΕΛΤΑ, ποιος θα τον πάρει;

Τη γραμμή πως η διοίκηση των ΕΛΤΑ έκανε του... κεφαλιού της προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, καθώς κανείς υπουργός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση των λουκέτων σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Κορυφαίοι υπουργοί αποποιούνται των ευθυνών τους. Πρώτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε πως έχει τη... ρετσινιά λόγω Ολυμπιακής, ΔΕΗ κλπ, αλλά στην περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν έχει βάλει το χέρι του.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για μία "δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση", χωρίς όμως να αναλάβει και ο ίδιος την... πατρότητα του εγχειρήματος.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των ΕΛΤΑ, διαχωρίζει επίσης τη θέση του.

Από τη μεριά του Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο υψυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισαν πως η κυβέρνηση συμφωνεί με την ουσία της υπόθεσης, αλλά κατηγορούν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για κακή επικοινωνιακή διαχείριση.

Την ίδια ώρα βέβαια οι βουλευτές της ΝΔ αντιδρούν έντονα, όχι μόνο στην επαρχία, αλλά και στην Αττική. Ιδιαίτερα όσοι πολιτεύονται σε περιοχές πέριξ των Αθηνών, όπως ο Μαραθώνας, το Καματερό κλπ, ζητούν από την κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί.

Σε πρώτη φάση το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην περιφέρεια πήρε τρίμηνη παράταση και μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Μία αλλαγή στη διοίκηση των ΕΛΤΑ μπορεί να θεωρείται δεδομένη για να εκφραστεί και επίσημα η δυσαρέσκεια του Μαξίμου, αλλά το αν τελικά θα εφαρμοστούν τα λουκέτα είναι εξαιρετικά αμφίβολο.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με δύσκολες (και ενδεχομένως αντιδημοφιλείς) αποφάσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η κυβέρνηση είναι ότι βρισκόμαστε πια πολύ κοντά στις εκλογές. Οι υπουργοί θέλουν να επανεκλεγούν και δεν έχουν διάθεση για ηρωισμούς, ενώ και οι βουλευτές ανέχθηκαν αρκετά ως τώρα. Είναι καιρός να κάνουν και λίγη αντιπολίτευση για τα μάτια των ψηφοφόρων τους.