Γιατί δεν κάνουν μία εξεταστική τα κορόιδα οι Ευρωπαίοι;

Ένα ακόμα σκάνδαλο μετά το Qatargate ταλαιπωρεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ και είναι να απορεί κανείς γιατί δεν παραδειγματίζονται εκεί στις Βρυξέλλες από την Ελλάδα.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι (πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ) συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ευνοιοκρατία και αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στο Κολέγιο της Ευρώπης προγράμματος εκπαίδευσης μελλοντικών διπλωματών.

Αν υποθέσουμε πως-μία στο εκατομμύριο- δεν ισχύει η θεωρία της Εύας Καϊλή ότι, δηλαδή, οι εισαγγελείς των Βρυξελλών έχουν σχέδιο καταστροφής της Ιταλίας, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Μογκερίνι και οι συνεργάτες της οδηγούνται (όπως κάθε άλλος πολίτης) στη δικαιοσύνη και ανακρίνονται για να διαπιστωθεί αν έχουν ευθύνη για μία υπόθεση διαφθοράς.

Η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει, υπάρχουν, όμως, ενδείξεις ενοχής, όπως και στην περίπτωση της Καϊλή και του Ιταλού συζύγου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι για το Qatargate.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, οι Βέλγοι σέρνουν στη δικαιοσύνη τα εμπλεκόμενα άτομα, παρότι είναι πρόσωπα κύρους με σημαντικά αξιώματα.

Κι όλα αυτά, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν μία εξεταστική επιτροπή ή -αν προτιμάτε- μία προανακριτική, μέσω της οποίας να παραπεμφθούν όλοι αυτοί σε ένα ωραιότατο δικαστικό συμβούλιο, χωρίς συλλήψεις και χειροπέδες. Μακριά από τις κάμερες. Κυριλέ...