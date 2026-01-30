Η (πολιτική) ρωσική ρουλέτα του ΠΑΣΟΚ

Αυτό που έχουν κατορθώσει στο ΠΑΣΟΚ κατρακυλώντας κάτω και από την Πλεύση Ελευθερίας στις δημοσκοπήσεις, ενώ έχουν αρχίσει και να τρώγονται μεταξύ τους, είναι αξιομνημόνευτο.

Η τελευταία έρευνα της MRB δείχνει ότι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση αδυνατεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τη συγκυρία, τον ρόλο της σε αυτήν και την στρατηγική που απαιτείται.

Όλα έχουν γίνει λάθος και είναι αμφίβολο αν διορθώνονται, ενώ φαίνεται ότι πολύ σύντομα το μόνο που θα τους απασχολεί όλους στο κόμμα, είναι αν και πώς θα εκλεγούν βουλευτές. Ο σώζων εαυτόν σωθήτω, δηλαδή. Μπορεί βέβαια όλα να έχουν μία χρησιμότητα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι καν δεύτερο στις εκλογές και η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία, η μοναδική σώφρων επιλογή του θα είναι η συμμετοχή σε μία κυβέρνηση συνεργασίας. Ειδάλλως, σε μία επαναληπτική εκλογή το λογικό αποτέλεσμα θα είναι η καταστροφή του, πιθανώς και οριστική. Υπάρχει βέβαια ως επιλογή και ο σκληρός τζόγος της πολιτικής ρωσικής ρουλέτας...