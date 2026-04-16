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Η κίνηση Ανδρουλάκη που εκτίμησε ο Μητσοτάκης
Ανεμοδείκτης
08:06 - 16 Απρ 2026

Η κίνηση Ανδρουλάκη που εκτίμησε ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν και είχε ζητήσει επιτακτικά τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, μόλις έγινε γνωστή η περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη κάλεσε αμέσως το προεδρείο της Βουλής και κατέστησε σαφές πως αν από το Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να αναβάλουν τη συζήτηση για άλλη ημερομηνία θα δείξει πλήρη κατανόηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης τηλεφώνησε στον Νικήτα Κακλαμάνη και του είπε πως σε ανθρώπινο επίπεδο, λόγω της κατάστασης της υγείας του κ. Μυλωνάκη, το ΠΑΣΟΚ θα έκανε δεκτό χωρίς ένταση και καταγγελίες το αίτημα αναβολής της συζήτησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νικήτας Κακλαμάνης επικοινώνησε με το Μέγαρο Μαξίμου μεταφέροντας την πρόθεση που του εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απάντηση ήταν πως από τη στιγμή που ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού πάει καλά δεν υπάρχει λόγος να αναβληθεί η συζήτηση. Αξιολογούν όμως θετικά την κίνηση αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη.

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