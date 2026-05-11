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Metallica και Τρύπες στο... καφενείο των social media
Ανεμοδείκτης
12:09 - 11 Μάι 2026

Metallica και Τρύπες στο... καφενείο των social media

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Τα social media γέμισαν το Σαββατοκύριακο με βιντεάκια από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Πολλά από αυτά, που «έπαιξαν» πολύ και στα ειδησεογραφικά sites ήταν αυτά με τις διασκευές που έκανε το συγκρότημα στο συρτάκι του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και στο Δε Χωράς Πουθενά των Τρύπες.

Επειδή στην Ελλάδα ζούμε, ακόμα και αυτά τα χαριτωμένα στιγμιότυπα αποτέλεσαν σημείο τριβής, για το αν οι Metallica επέλεξαν να χαϊδέψουν τα αυτιά του κοινού... σερβίροντας συρτάκι και μουζάκα, αλλά και για το αν έπαιξαν σωστά το σόλο του Δε Χωράς Πουθενά.

Τα μέλη του συγκροτήματος Τρύπες, φρόντισαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος έγραψε συγκεκριμένα στο facebook:

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του.

Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν ”καλά” αυτά τα κομμάτια.

Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ.

Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το “Δεν χωράς πουθενά” αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Ανάρτηση για το θέμα έκανε και ο μπασίστας τους, Δημήτρης Καρράς:

«Χτες στο ΟΑΚΑ συνέβη ένα ωραίο μικρό μπέρδεμα πραγματικότητας. 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το «Δεν Χωράς Πουθενά» μαζί με τους Metallica. Ποιος να το φανταζόταν;

Το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χτες πήγαν πολύ μακριά.

Σεβασμός στους Metallica που το τόλμησαν με τον δικό τους τρόπο και κυρίως στον κόσμο που το έκανε δικό του από την πρώτη νότα.

Τελικά… κάπου χωράμε όλοι».



Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 12:11
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