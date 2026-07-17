Μητσοτάκης: Αυτοπεποίθηση ή πολιτική αγωνία;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για τρίτη θητεία. Επισήμως δείχνει αυτοπεποίθηση. Ίσως, όμως, αποκαλύπτει την αγωνία του Μαξίμου να πείσει ότι εξακολουθεί να ελέγχει τις εξελίξεις.

Η ΝΔ παραμένει πρώτη, αλλά απέχει από την αυτοδυναμία, η ακρίβεια πιέζει τους πολίτες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί φθορά και ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να κόψει κρίσιμες δεξιές ψήφους. Το ισχυρότερο όπλο της κυβέρνησης παραμένει η αδυναμία της αντιπολίτευσης. Ο Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι όλα πηγαίνουν καλά· αρκεί να πείσει ότι χωρίς αυτόν θα πάνε χειρότερα. Είναι όμως ακόμη αναντικατάστατος ή απλώς χωρίς αντίπαλο;