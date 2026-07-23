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Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;
Ανεμοδείκτης
13:15 - 23 Ιουλ 2026

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;

Reporter.gr Newsroom
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Η δεξίωση της 24ης Ιουλίου για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, είναι μία από τις εκδηλώσεις που τα τελευταία χρόνια προσέλαβαν περισσότερο κοσμικό χαρακτήρα.

Παρά ταύτα, δεν παύει να έχει τους συμβολισμούς της και την αξία της και να είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η πολιτική τάξη της χώρας συνυπάρχει με κάποιους όρους πολιτικού πολιτισμού, που κατά τα άλλα απουσιάζουν.

Εφέτος υπάρχει ένα «φάλτσο» από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα απουσιάσει, όπως ενημέρωσε η νέα πρόεδρός του Ρένα Δούρου, επειδή, δεν μπορείλέει να συνυπάρξει με χουντικούς, ακροδεξιούς και νοσταλγούς της επταετίας, που θα παρευρίσκονται. Τα προηγούμενα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε σύσσωμος όμως, δεν ίσχυαν αυτά; Ή μήπως το θέμα τώρα είναι ότι πρέπει να αποφευχθεί η πιθανή συνύπαρξη με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λογικά θα είναι εκεί - και όχι εν τέλει με τους νοσταλγούς της χούντας;

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