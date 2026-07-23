Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;

Παρά ταύτα, δεν παύει να έχει τους συμβολισμούς της και την αξία της και να είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η πολιτική τάξη της χώρας συνυπάρχει με κάποιους όρους πολιτικού πολιτισμού, που κατά τα άλλα απουσιάζουν.
Εφέτος υπάρχει ένα «φάλτσο» από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα απουσιάσει, όπως ενημέρωσε η νέα πρόεδρός του Ρένα Δούρου, επειδή, δεν μπορείλέει να συνυπάρξει με χουντικούς, ακροδεξιούς και νοσταλγούς της επταετίας, που θα παρευρίσκονται. Τα προηγούμενα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε σύσσωμος όμως, δεν ίσχυαν αυτά; Ή μήπως το θέμα τώρα είναι ότι πρέπει να αποφευχθεί η πιθανή συνύπαρξη με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λογικά θα είναι εκεί - και όχι εν τέλει με τους νοσταλγούς της χούντας;