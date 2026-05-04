ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ναυτιλιακή δύναμη χωρίς ναυπηγική βάση - Μια αντίφαση που δεν αντέχει άλλο
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
17:54 - 04 Μάι 2026

Ναυτιλιακή δύναμη χωρίς ναυπηγική βάση - Μια αντίφαση που δεν αντέχει άλλο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μπορεί μια χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτιλία στην Ευρώπη να μην κατασκευάζει τα πλοία που εκμεταλλεύεται; Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Το έθεσε με σαφήνεια ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και του Ομίλου ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας στο συνέδριο της Waterborne στο Ίδρυμα Ευγενίδου, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πραγματικότητα που για χρόνια αντιμετωπιζόταν ως δεδομένη.

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη ναυτιλία, αλλά τα πλοία των ελληνικών συμφερόντων ναυπηγούνται σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό, κυρίως στην Ασία. Η αντίφαση αυτή δεν εξηγείται πλέον με όρους «έλλειψης δυνατοτήτων». Σήμερα αναδεικνύεται ως στρατηγικό έλλειμμα που αφορά όχι μόνο την παραγωγή, αλλά τη συνολική θέση της χώρας στην διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομία.

Για μεγάλο διάστημα, η ναυπηγική βιομηχανία κινήθηκε χωρίς σταθερή κατεύθυνση. Εναλλαγές πολιτικής, περιορισμένες επενδύσεις και αποσπασματικές πρωτοβουλίες οδήγησαν σε απώλεια τεχνογνωσίας και παραγωγικής συνέχειας. Έτσι, η Ελλάδα εδραίωσε έναν ρόλο χρήστη τεχνολογίας αντί παραγωγού.

Αυτό ακριβώς αμφισβητεί τώρα ο Πάνος Ξενοκώστας.

Μια χώρα με τέτοια ναυτιλιακή παρουσία δεν μπορεί να παραμένει στον ρόλο του πελάτη. Η συμμετοχή σε επιμέρους έργα δεν αρκεί, όταν το ζητούμενο είναι πλήρης κύκλος δραστηριοτήτων, από τον σχεδιασμό και τη ναυπήγηση ως την μετασκευή και τεχνική υποστήριξη.

Το διακύβευμα αυτό ξεπερνά τα ναυπηγεία μιας και η ναυπηγική συνδέεται με την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και την τεχνολογική εξέλιξη. Όποιος διαθέτει παραγωγική ικανότητα αποκτά έλεγχο σε κρίσιμες αλυσίδες. Όποιος εξαρτάται από εισαγωγές, περιορίζει τα περιθώρια επιλογών του.

Η ιστορική εμπειρία το επιβεβαιώνει. Όταν υπήρχε ενεργή ναυπηγική βάση, υπήρχε και βιομηχανική συνέχεια. Η αποδυνάμωση των ναυπηγείων δεν σήμανε μόνο απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά και υποχώρηση της τεχνικής και παραγωγικής ικανότητας της χώρας.

Σήμερα, το περιβάλλον έχει μεταβληθεί. Η Ευρώπη αναζητά μεγαλύτερη βιομηχανική αυτάρκεια, η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί νέα ζήτηση για εξειδικευμένα πλοία και οι θαλάσσιες υποδομές της Μεσογείου αποκτούν αυξημένη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας λειτουργεί ως πλεονέκτημα με σαφείς προεκτάσεις.

Η χώρα βρίσκεται σε κομβικό σημείο ενεργειακών και ψηφιακών διαδρομών, σε μια περιοχή με αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις. Αυτή η πραγματικότητα ενισχύει την ανάγκη για εγχώρια ναυπηγική ικανότητα, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για λόγους ασφάλειας και αυτονομίας.

Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι επίσης κρίσιμη. Αν η Ευρώπη επιδιώκει πραγματικά όπως διατείνεται να ενισχύσει τη ναυπηγική της βάση, η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει μέρος αυτής της προσπάθειας. Όχι ως συμπληρωματικός παίκτης, αλλά ως χώρα με δυνατότητα να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο σε εμπορικά και αμυντικά προγράμματα.

Αυτό, όμως, δεν προκύπτει αυτόματα. Απαιτεί συντονισμένη πολιτική. Σύνδεση ναυπηγείων με τη ναυτιλιακή κοινότητα, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά σχήματα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επένδυση στην τεχνική εκπαίδευση και σταθερό πλαίσιο λειτουργίας. Χωρίς αυτά, η προοπτική μένει σε επίπεδο διακήρυξης.

Η Ελλάδα διαθέτει δυνατότητες και μπορεί πλέον να κατασκευάζει από ειδικά σκάφη, ακτοπλοϊκά πλοία έως φρεγάτες και υποβρύχια και η πρόκληση είναι να αποκτήσει συνέχεια, αξιοπιστία και κλίμακα, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτά τα απαιτητικά έργα.

Η συζήτηση που άνοιξε εν τέλει ο Πάνος Ξενοκώστας δεν αφορά μόνο τον κλάδο. Αφορά την επιλογή μοντέλου. Τι θέλουμε ; Μια οικονομία που βασίζεται στην εκμετάλλευση υπηρεσιών ή μια οικονομία που ενσωματώνει παραγωγή και τεχνολογία.

Το ερώτημα παραμένει σαφές. Θα συνεχίσει η Ελλάδα να επενδύει στη ναυτιλία χωρίς ναυπηγική βάση ή θα επιδιώξει να καλύψει αυτό το κενό;

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 15:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση
Επιχειρήσεις

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου
Ναυτιλία

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας
Ναυτιλία

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ