Τρεις ειδήσεις και ένα πολιτικό μήνυμα «έβγαλε» ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Η τελετή της αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, περιέχει τρεις ειδήσεις διαφορετικής βαρύτητας και ένα πολιτικό μήνυμα.

Η λιγότερο σημαντική είδηση είναι η απονομή του τίτλου του Επίτιμου διδάκτορα στον Βενιζέλο. Όχι επειδή ο τίτλος δεν είναι σημαντικός, κάθε άλλο. Αλλά διότι ο Βενιζέλος κατέχει τόσο σημαντικούς ακαδημαϊκούς τίτλους και πολιτικά αξιώματα, που αυτή η νέα αναγνώριση της αξίας του δεν προκαλεί εντύπωση.

Περισσότερο σημαντική είναι η ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της τελετής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό και την πολιτική θεολογία».

Στα 30 λεπτά που διήρκησε η ομιλία ο Βενιζέλος περιέγραψε τις δυνατότητες της εξελισσόμενης ψηφιακής επανάστασης, τις απόψεις κορυφαίων επιστημόνων και επιχειρηματιών που την αναπτύσσουν, τους προβληματισμούς αλλά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδεύσεις στην προσπάθεια των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν όρια στη λειτουργία και κανόνες στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σκιαγράφησε επίσης τους προβληματισμούς, όχι μόνο για τον τρόπο χρήσης της και τους κινδύνους εκμετάλλευσης της από κακόβουλους παράγοντες, αλλά και για την δυνατότητα ελέγχου μιας τεχνολογίας που αυτενεργεί και προσποιείται ότι ακολουθεί, ενώ τελικά παρακάμπτει, τους κανόνες που της έχουν θέσει αυτοί που τη δημιούργησαν.

Όσοι ακούσουν την ομιλία στο διαδίκτυο, στα βίντεο της τελετής, μένουν με την εντύπωση ότι Βενιζέλος με αυτή την ομιλία απλώς “στρώνει το έδαφος” για μια πολύ μεγαλύτερη ανάλυση του ιδιαίτερα περίπλοκου ζητήματος των δυνατοτήτων, του ρόλου και των κινδύνων που δημιουργεί για την ανθρωπότητα αλλά και την κρατική κυριαρχία, η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο ίδιος, σε όσους του έδιναν συγχαρητήρια για την ομιλία του μετά την τελετή, απαντούσε ότι “θέλει δουλειά ακόμη” και όσοι τον γνωρίζουν αντιλαμβάνονται ότι μόλις πρόσφατα καταπιάστηκε με το θέμα και ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την άποψη του. Η πληροφορία που έχουμε εμείς, στο reporter.gr είναι πώς θα δημοσιευτεί αργότερα, όταν ο Βενιζέλος θεωρήσει ότι είναι έτοιμος, ένα δοκίμιο ή ένα άρθρο ενδεχομένως σε κάποιο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, στα Αγγλικά.

Η τρίτη και σημαντικότερη για την εσωτερική πολιτική κατανάλωση είδηση, και η οποία αποτελεί πολιτικό μήνυμα, είναι το πλήθος και το ειδικό βάρος που έχουν αυτοί που παρευρέθησαν.

Παράλληλα με την επιβλητική παρουσία της θρησκευτικής ηγεσίας, του πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και την τιμητική παρουσία των ακαδημαικών, την βράβευση του Βενιζέλου παρακολούθησαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι πρώην υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, Ιωάννης Σαρμάς και Παναγιώτης Πικραμμένος, οι υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, πλήθος βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όπως η Μιλένα Αποστολάκη, Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής, Ευαγγελία Λιακούλη.

Επίσης, παρόντες ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο επικεφαλής της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζαννιάς, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρώην διοικητής Αθανάσιος Μαρτίνος, η Μαριάννα Λάτση, ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος.

Αυτό το πλήθος δεν συνηθίζει να παρακολουθεί τις βραβεύσεις των ακαδημαϊκών και τις αναγορεύσεις τους σε επίτιμους διδάκτορες. Βρέθηκε εκεί ειδικά για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αναγνωρίζοντας, όχι μόνο τη σημαντική του προσφορά στην επιστήμη και στην πολιτική ζωή της χώρας, αλλά και την πιθανή προοπτική της επανόδου του, μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πολιτικό σχήμα, στην ενεργό πολιτική, αν χρειαστεί, δεδομένης της ρευστότητας που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή τις πολιτικές εξελίξεις.