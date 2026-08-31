Οι νέοι αναζητούν αυτονομία μέσω της επιχειρηματικότητας – Οι top 10 επιλογές καριέρας

Η επιχειρηματικότητα, η αυτονομία και η αναζήτηση μιας διαφορετικής επαγγελματικής ταυτότητας βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της νέας γενιάς, διαμορφώνοντας σταδιακά μια διαφορετική αντίληψη για την επαγγελματική ζωή.

Η νέα γενιά δεν βλέπει την επαγγελματική της πορεία με τους ίδιους όρους που την έβλεπαν οι προηγούμενες. Για πολλούς νέους, η δουλειά δεν είναι μόνο ένα μέσο εξασφάλισης εισοδήματος ή επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά μέρος ενός ευρύτερου τρόπου ζωής, στον οποίο η ανεξαρτησία, η προσωπική εξέλιξη και η δυνατότητα επιλογών αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα της εταιρείας «Orientum-Σύμβουλοι σταδιοδρομίας», η οποία, μέσα από έρευνα για τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των Ελλήνων μαθητών την περίοδο 2012-2021, συγκέντρωσε στοιχεία από περίπου 55.000 μαθητές και μαθήτριες Λυκείου. Στην κορυφή των επαγγελματικών ενδιαφερόντων βρέθηκε η Επιχειρηματικότητα, με ποσοστό 40,46%, καταγράφοντας σαφή απόσταση από τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συνολική εικόνα των επιλογών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Συμβουλευτική & Ψυχολογία, με 38,83%, ενώ ακολουθούν η Διοίκηση με 31,01% και η Φιλοσοφία & Εθελοντισμός με 29,37%. Ακολουθούν ο Αθλητισμός (27,59%), η Έρευνα (25,90%), το Μάρκετινγκ & Διαφήμιση (24,54%), οι Επιστήμες Υγείας (23,54%), η Εκπαίδευση (22,74%) και, τέλος, η Χημεία & Επιστήμες Ζωής (22,65%).

Η πολυμορφία αυτή δείχνει ότι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων δεν περιορίζονται σε έναν στενό ορισμό της «επιτυχίας». Από την επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση μέχρι την ψυχολογία, τον εθελοντισμό, την έρευνα, τον αθλητισμό και τις επιστήμες, οι μαθητές εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για διαφορετικούς δρόμους επαγγελματικής και προσωπικής έκφρασης.

Ιδιαίτερα η πρώτη θέση της επιχειρηματικότητας αποτυπώνει μια σημαντική τάση: ένα μεγάλο μέρος των νέων δεν φαίνεται να θέλει απλώς να ενταχθεί σε μια ήδη υπάρχουσα επαγγελματική δομή, αλλά να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή. Η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνδέεται, για τη νέα γενιά, με μεγαλύτερη αυτονομία, πρωτοβουλία και έλεγχο πάνω στην επαγγελματική της πορεία.

Έτσι, πίσω από τους αριθμούς της Orientum διακρίνεται μια γενικότερη μετατόπιση: η επαγγελματική επιτυχία δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από τον μισθό, τον τίτλο ή την ιεραρχική ανέλιξη. Η αυτονομία, η δημιουργικότητα, η προσωπική έκφραση, η κοινωνική προσφορά και η δυνατότητα να επιλέγει κανείς ο ίδιος την επαγγελματική του κατεύθυνση αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Το μήνυμα προς τις επιχειρήσεις είναι επομένως ξεκάθαρο: η νέα γενιά αναζητά νόημα, αυτονομία, εξέλιξη και ποιότητα ζωής. Και όσο αυτές οι προσδοκίες ενισχύονται, τόσο οι εργοδότες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει «ελκυστική δουλειά» για τους εργαζομένους του αύριο.