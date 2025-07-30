Μεικτά πρόσημα στη Wall Street στον απόηχο των δηλώσεων Πάουελ και του δασμολογικού «σοκ» στον χαλκό
23:35 - 30 Ιουλ 2025

Μεικτά πρόσημα στη Wall Street στον απόηχο των δηλώσεων Πάουελ και του δασμολογικού «σοκ» στον χαλκό

Reporter.gr Newsroom
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Τετάρτη (30/7), μετά την απόφαση της της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητο το εύρος των βασικών επιτοκίων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,38% στις 44.461,28 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε κατά 0,12% στις 6.373,90 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται στις 21.129,67 μονάδες.

Οι επενδυτές ανέλυσαν τα σχόλια του Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την επόμενη κίνηση της Fed, μετά την απόφαση της να μην αλλάξει τα επιτόκια μετά τη συνεδρίαση του Ιουλίου.

«Η υποχρέωσή μας είναι να διατηρήσουμε σταθερές τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και να αποτρέψουμε μια εφάπαξ αύξηση του επιπέδου των τιμών από το να εξελιχθεί σε ένα διαρκές πρόβλημα πληθωρισμού», δήλωσε ο Πάουελ. «Οι υψηλότεροι δασμοί έχουν αρχίσει να φαίνονται πιο καθαρά στις τιμές ορισμένων αγαθών, αλλά η συνολική τους επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό παραμένει αβέβαιη».

Τα σχόλια αυτά έριξαν «κρύο νερό» στους επενδυτές που ήλπιζαν σε μείωση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο και τουλάχιστον σε μια ακόμη μείωση πριν από το τέλος του έτους. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, καθώς ο Πάουελ σηματοδότησε ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εκτιμηθεί η επίδραση των δασμών στις τιμές καταναλωτή.

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ότι θα επιβάλλει δασμούς 50% στις εισαγωγές χαλκού, ρίχνοντας σημαντική την τιμή του μεταλλεύματος.

Άνοδος για το πετρέλαιο - «Βουτιά» σχεδόν 18% για το χαλκό

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Σεπτέμβριο, να κλείνουν την ημέρα με κέρδη 1,35% και διαμορφώθηκε στα 73,49 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, σημείωσαν άνοδο 1,66% στα 70,36 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός κατέγραψε πτώση κατά 1,73% και διαμορφώθηκε στα 3,322.70 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχώρησε κατά 18,08% και διαμορφώθηκε στα 4.6083 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/07/2025 - 13:13
