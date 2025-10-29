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Quest: Η GLS αναβάλλει την άσκηση του call option για το υπόλοιπο 80% της ACS
Ανακοινώσεις
18:47 - 29 Οκτ 2025

Quest: Η GLS αναβάλλει την άσκηση του call option για το υπόλοιπο 80% της ACS

Reporter.gr Newsroom
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Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 21 Οκτωβρίου 2024 ανακοίνωσης της σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και της General Logistics Systems (GLS) για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, κατόπιν ενημέρωσης της GLS, η τελευταία δεν θα ασκήσει τον Οκτώβριο του 2025 το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς («call option») για το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS.

Με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) της ACS στις 30 Οκτωβρίου 2026. Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 23:07
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