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Καθαριότητα στο σπίτι: Σκούπα Stick VS Σκούπα ρομπότ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
08:02 - 17 Σεπ 2025

Καθαριότητα στο σπίτι: Σκούπα Stick VS Σκούπα ρομπότ

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Η «μάχη» της καθαριότητας! Ποια σκούπα θα νικήσει;

Κανείς δεν σηκώνεται με ανυπομονησία να πιάσει τη σκούπα και να καθαρίσει με χαρά ολόκληρο το σπίτι. Το σκούπισμα δεν αποτελεί το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ένα καθαρό σπίτι όμως είναι κάτι το αναγκαίο. Αυτό που δεν είναι απαραίτητο, είναι να συνοδεύεται από τρομερή κούραση.

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Κάποτε, η κλασική ηλεκτρική σκούπα ήταν η μία και μοναδική επιλογή. Σήμερα, έχουμε πολλαπλές επιλογές. Από τις σκούπες stick και τις σκούπες ρομπότ έως τις σκούπες-σφουγγαρίστρες και τις πλυντικές. Εδώ όμως βρισκόμαστε για να συγκρίνουμε δυο από τις άνω επιλογές.

Σκούπα stick ή σκούπα ρομπότ; Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες καθαριότητας που σε βάζουν σε δίλημμα για το ποια να διαλέξεις. Από τη μια έχεις μιλάμε για άμεσο και δυναμικό καθάρισμα και απο την άλλη για ξεκούραστη αυτοματοποίηση. Ποιά όμως είναι η καλύτερη ηλεκτρική σκούπα για εσένα; Η απάντηση κρύβεται στις ανάγκες της καθημερινότητάς σου.

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Τι είναι η σκούπα stick

Η σκούπα stick είναι ο «γρήγορος συνεργάτης» σου. Ελαφριά, συνήθως ασύρματη, με μεγάλη ευελιξία και εύκολη αποθήκευση. Σου επιτρέπει να καθαρίζεις όρθιος, χωρίς να σκύβεις ή να κουβαλάς ογκώδη σώματα με σακούλες. Τα τελευταία μοντέλα φέρουν σημαντικές βελτιώσεις με τα παλιότερα. Διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας, πιο ισχυρή απορρόφηση, εξαρτήματα για χαλιά, γωνίες, καναπέδες, ακόμη και ειδικές κεφαλές για τρίχες κατοικίδιων. Πρακτικά, μιλάμε για εκείνη τη σκούπα που βγάζεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για να καθαρίσεις άμεσα ό,τι θέλεις.

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Τι είναι η σκούπα ρομπότ

Η ρομποτική σκούπα είναι το «αόρατο χέρι» που δουλεύει για σένα ενώ ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Με αισθητήρες, χαρτογράφηση του χώρου και δυνατότητα προγραμματισμού από το smartphone σου, μπορεί να διατηρεί το σπίτι καθαρό χωρίς καμία δική σου προσπάθεια. Τα νέα μοντέλα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα βρεις μεταξύ άλλων λειτουργίες σφουγγαρίσματος, βάσεις που αδειάζουν μόνες τους τον κάδο, ακόμη και τεχνολογία αναγνώρισης αντικειμένων για να αποφεύγουν καλώδια ή μικρά παιχνίδια.

Σκούπα Stick vs σκούπα ρομπότ: Η μάχη της καθημερινότητας

Η σκούπα stick κερδίζει στο άμεσο αποτέλεσμα. Βλέπεις τρίχες στο χαλί; Σε δευτερόλεπτα έχεις τελειώσει. Πρέπει να καθαρίσεις κάτω από τα σκαλιά ή σε δυσπρόσιτες γωνίες; Ε τότε η σκούπα stick είναι ανίκητη!

Από την άλλη, η ρομποτική σκούπα κερδίζει σε συνέπεια. Καθαρίζει καθημερινά, χωρίς να χρειαστεί να θυμηθείς εσύ κάτι ή να αφιερώσεις χρόνο για να κάνεις το οτιδήποτε! Δεν είναι όμως παντοδύναμη. Δυσκολεύεται ακόμα κάπως στα ψηλότερα χαλιά. Έχει ένα «θεματάκι» με τις γωνίες. Δεν ανεβαίνει σκάλες. Χρειάζεται για να αποδώσει πλήρως έναν χώρο χωρίς πολλά εμπόδια.

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Κατοικίδια, αλλεργίες και άλλες ανάγκες

Αν έχεις κατοικίδιο και οι δύο λύσεις έχουν δυνατότητες που σε βολεύουν. Η stick με ειδικές βούρτσες «μαζεύει» τρίχες από καναπέδες και ρούχα, ενώ η σκούπα ρομπότ μπορεί να δουλεύει καθημερινά ώστε να μην προλαβαίνουν να συσσωρεύονται. Για αλλεργίες, αναζήτησε φίλτρα HEPA και στα δύο είδη. Στις ρομποτικές είναι σημαντικό ο κάδος να αδειάζει συχνά ή να συντηρείται ο έξυπνος σταθμός βάσης, αν υπάρχει.

Κόστος και συντήρηση

Οι σκούπες stick ξεκινούν από πιο χαμηλή τιμή και ανεβαίνουν ανάλογα με την ισχύ και την αυτονομία. Χρειάζονται αλλαγή φίλτρων και αργά ή γρήγορα, μπαταρίας. Οι ρομποτικές είναι πιο ακριβές αρχικά, ειδικά αν μιλάμε για μοντέλα με σφουγγάρισμα ή σταθμό αδειάσματος, όμως εξοικονομούν πολύ χρόνο και μειώνουν την καθημερινή ενασχόληση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα βρεις μια σκούπα ρομπότ να είναι φθηνότερη από μια σκούπα stick.

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Χαρακτηριστικό

Σκούπα Stick

Σκούπα Ρομπότ

Έλεγχος χρήσης

Απόλυτος έλεγχος – κατευθύνεις εσύ όπου θες

Αυτόνομη λειτουργία, λιγότερος έλεγχος

Αυτονομία

40–60 λεπτά μπαταρία

90–150 λεπτά καθαρισμού

Καθαρισμός χαλιών

Πολύ καλός με τις σωστές κεφαλές

Μέτριος σε παχιά χαλιά

Καθαρισμός γωνιών/σκαλιών

Άριστος – φτάνει παντού

Περιορισμένος – δεν ανεβαίνει σκάλες

Κατοικίδια/τρίχες

Ειδικές βούρτσες & εξαρτήματα

Συνεχές σκούπισμα, αλλά μικρός κάδος

Αλλεργίες

Φίλτρα HEPA, καθαρισμός επιφανειών

Συχνή χρήση, συγκρατεί σκόνη χαμηλά

Ευκολία

Χρειάζεται χειρισμός, αλλά άμεσο αποτέλεσμα

Απόλυτη άνεση – δουλεύει μόνη της

Κόστος

Χαμηλότερη αρχική τιμή

Υψηλότερη, ειδικά με βάση αδειάσματος

Συντήρηση

Καθαρισμός φίλτρων, αλλαγή μπαταρίας

Καθαρισμός αισθητήρων, αλλαγή ανταλλακτικών

Ιδανική χρήση

Γρήγοροι καθαρισμοί, μικρά σπίτια

Συνεχής καθαριότητα, μεγάλοι χώροι

Τι να διαλέξεις τελικά;

Η σκούπα stick ταιριάζει σε μικρότερα σπίτια. Σε όσους θέλουν άμεσο αποτέλεσμα και σε οικογένειες που προτιμούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο στο καθάρισμα. Η ρομποτική σκούπα είναι ιδανική για μεγαλύτερους χώρους. Για ανθρώπους με περιορισμένο χρόνο ή για όσους θέλουν το σπίτι να μένει καθαρό «από μόνο του». Στην πράξη, η καλύτερη λύση για πολλούς είναι ο συνδυασμός. Μια ρομπότ για το καθημερινό και άκρως κουραστικό καθάρισμα και μια σκούπα stick για τις δύσκολες ή τις πιο γρήγορες δουλειές.

Καλό σκούπισμα!

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 21:38
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