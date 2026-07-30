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Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα
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21:52 - 30 Ιουλ 2026

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

Reporter.gr Newsroom
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Από το μικρό κατάστημα της γειτονιάς και τις επιχειρήσεις εστίασης μέχρι τις βιοτεχνίες και τις οικογενειακές εταιρείες υπηρεσιών, οι ΜμΕ στηρίζουν την απασχόληση, ενισχύουν την τοπική οικονομική δραστηριότητα και διαμορφώνουν σημαντικό μέρος της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Όμως τα τελευταία χρόνια, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει γίνει πιο απαιτητική από ποτέ. Σε ένα περιβάλλον διαρκών οικονομικών, γεωπολιτικών και ενεργειακών μεταβολών, οι μικρές επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερο κόστος. Αναζητούν κάτι πιο πολύτιμο: τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι τους περιμένει αύριο.

Για τις μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια και καλούνται καθημερινά να διαχειρίζονται πολλαπλά κόστη, η δυνατότητα πρόβλεψης των εξόδων αποκτά πλέον στρατηγική σημασία.

Η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με το SME Country Fact Sheet 2025, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Παράλληλα:

  • απασχολούν το 84,7% των εργαζομένων,
  • παράγουν το 62,8% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
  • ενώ στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 79 ΜμΕ ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 58 στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας: η ανθεκτικότητα της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των μικρών επιχειρήσεων να παραμένουν ανταγωνιστικές και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες.

Κλειδί η προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους

Παρά το γεγονός ότι το κόστος της ενέργειας εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων, η συζήτηση φαίνεται να μετατοπίζεται.

Οι επαγγελματίες δεν αξιολογούν πλέον μόνο το ύψος του λογαριασμού, αλλά κυρίως το κατά πόσο μπορούν να τον προβλέψουν.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Protergia σε μικρές επιχειρήσεις λιανικής, εστίασης και υπηρεσιών δείχνει ότι η καθημερινότητα των επιχειρηματιών θυμίζει έναν διαρκή αγώνα ισορροπίας ανάμεσα στις πωλήσεις, στη διαχείριση προσωπικού, στις οικονομικές υποχρεώσεις και στις συνεχείς λειτουργικές ανάγκες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ηλεκτρική ενέργεια παύει να αποτελεί απλώς ένα ακόμη λειτουργικό έξοδο και μετατρέπεται σε βασική μεταβλητή του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Το ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν τοποθετούν ως πρώτη προτεραιότητα την αναζήτηση της χαμηλότερης τιμής. Εκείνο που αναδεικνύεται ως κυρίαρχη ανάγκη είναι η δυνατότητα προγραμματισμού.

Ένας απρόβλεπτος λογαριασμός μπορεί να ανατρέψει τον μηνιαίο προϋπολογισμό μιας μικρής επιχείρησης, να περιορίσει τη ρευστότητα και να μεταθέσει επενδυτικές ή αναπτυξιακές αποφάσεις. Αντίθετα, η προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια και διευκολύνει τη διαχείριση των ταμειακών ροών.

Η αγορά απαντά με νέα μοντέλα τιμολόγησης

Η ανάγκη αυτή φαίνεται ότι οδηγεί και σε αλλαγές στην ίδια την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πάροχοι στρέφονται πλέον σε προϊόντα που δεν δίνουν έμφαση αποκλειστικά στην ανταγωνιστική τιμή της κιλοβατώρας, αλλά στην απλούστευση του ενεργειακού προγραμματισμού των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα Protergia Picasso, το οποίο επιχειρεί να αλλάξει τη λογική της επαγγελματικής τιμολόγησης.

Αντί ο επαγγελματίας να παρακολουθεί κάθε μήνα τις διακυμάνσεις της αγοράς, επιλέγει το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στο προφίλ κατανάλωσης της επιχείρησής του και γνωρίζει από την πρώτη στιγμή ποιο θα είναι το σταθερό ποσό που θα καταβάλλει κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η προσέγγιση αυτή απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων – από μικρά γραφεία και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έως καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις εστίασης με μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες – μετατρέποντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε μια προβλέψιμη μηνιαία δαπάνη.

Από τη διαχείριση κόστους στη διαχείριση της αβεβαιότητας

Το ζητούμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι πλέον μόνο η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα να περιορίζονται οι παράγοντες αβεβαιότητας που δυσκολεύουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Σε μια περίοδο κατά την οποία λίγες μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες, η πρόβλεψη του ενεργειακού κόστους εξελίσσεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αυτό εξηγεί γιατί η συζήτηση στην αγορά μετατοπίζεται σταδιακά από το «πόσο κοστίζει το ρεύμα» στο «πόσο εύκολα μπορώ να σχεδιάσω την επόμενη ημέρα της επιχείρησής μου».

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