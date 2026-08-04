ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές
Νομίσματα
13:59 - 04 Αυγ 2026

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μεταβλητότητα της τιμής του Bitcoin στο εύρος των 62.000-64.000 δολαρίων επέστρεψε το τελευταίο 24ωρο, καθώς το κρυπτονόμισμα επιχείρησε να κινηθεί και προς τα δύο αυτά όρια, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να «σπάσει» κανένα από αυτά.  

Στις ειδήσεις της ημέρας, το ενδιαφέρον της αγοράς έχει στραφεί και στην Hashdex, η οποία προχωρά στο κλείσιμο και τη ρευστοποίηση του spot bitcoin ETF της (DEFI), ύψους 14,7 εκατ. δολαρίων, σε μια κίνηση που αποτελεί πιθανότατα την πρώτη εκκαθάριση αμερικανικού ETF που κατέχει απευθείας Βitcoin.

Η εταιρεία απέδωσε την απόφαση στη χαμηλή ζήτηση, το περιορισμένο μέγεθος του fund, τη ρευστότητα και το λειτουργικό κόστος, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν περισσότερο σε προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το DEFI, το μικρότερο αμερικανικό spot bitcoin ETF, θα σταματήσει τη διαπραγμάτευση στις 17 Αυγούστου και στη συνέχεια θα πουλήσει τα bitcoin που διαθέτει, επιστρέφοντας τα κεφάλαια στους μετόχους.

«Μεγάλο μέρος της αγοράς θεωρεί ότι το κόστος ευκαιρίας από τη διακράτηση BTC είναι πλέον πολύ υψηλό, την ώρα που οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη καταγράφει εκρηκτική άνοδο», ανέφερε σε έκθεσή του τον Ιούνιο ο επικεφαλής έρευνας της K33 Research, Βέτλε Λούντε.

Η εξέλιξη έρχεται παρά τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς spot bitcoin ETF στις ΗΠΑ, η οποία έχει συγκεντρώσει 77,6 δισ. δολάρια σε ενεργητικό και πάνω από 51 δισ. δολάρια καθαρών εισροών. Κυρίαρχη θέση διατηρούν τα ETF της BlackRock και της Fidelity, ενώ η Hashdex συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω άλλων crypto προϊόντων της.

«Ασκήσεις» ισορροπίας για τους κατόχους Bitcoin

Λιγότερο από το 55% της συνολικής προσφοράς Bitcoin βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κέρδος, γεγονός που σημαίνει ότι μόλις λίγο πάνω από τα μισά νομίσματα αξίζουν περισσότερο από την τιμή στην οποία αγοράστηκαν από τους κατόχους τους, σύμφωνα με την Bitfinex.

Αυτό δείχνει ότι ο μέσος επενδυτής βρίσκεται κοντά στο σημείο μηδενικού κέρδους ή ζημίας, μια ένδειξη που εμφανίζεται συχνά σε περιόδους αλλαγής τάσης και όχι απαραίτητα σε κορυφές ή πυθμένες της αγοράς.

Οι πρόσφατοι αγοραστές είναι εκείνοι που βρίσκονται υπό πίεση. Ο δείκτης Short-Term Holder SOPR, ο οποίος δείχνει πάνω από το 1 όταν τα πορτοφόλια που αγόρασαν Bitcoin τους τελευταίους μήνες πωλούν με κέρδος και κάτω από το 1 όταν πωλούν με ζημία, διαμορφώνεται στο 0,9971.

Η Bitfinex χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή ως σημείο καμπής, υποστηρίζοντας ότι η προσφορά μετακινείται από πιο αδύναμους κατόχους προς πιο ισχυρούς επενδυτές. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα δείχνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ότι η αγορά βρίσκεται εγκλωβισμένη γύρω από το σημείο ισορροπίας και δεν έχει ακόμη επιλέξει κατεύθυνση, ενώ οι μέχρι τώρα πωλήσεις παραμένουν ελεγχόμενες.

Η παρέμβαση ΗΠΑ-Ιαπωνίας στο γεν δοκιμάζει τους φόβους για το carry trade

Το Bitcoin παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο το τελευταίο 24ωρο, καθώς η κοινή παρέμβαση Ουάσινγκτον και Τόκιο για τη στήριξη του γεν αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σχετικά με το φθηνό ιαπωνικό χρήμα που χρησιμοποιείται για μοχλευμένες τοποθετήσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι αγόρασαν γεν την Παρασκευή, μετά την υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος στα 163,73 γεν ανά δολάριο. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιαπωνίας δείχνουν ότι το Τόκιο ενδέχεται να δαπάνησε έως και 36,6 δισ. δολάρια, ενώ το ύψος της αμερικανικής συμμετοχής δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Το γεν ανέκαμψε στα 157,57 ανά δολάριο την Παρασκευή και διατηρήθηκε κοντά στα 157 τη Δευτέρα.

Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων παρακολουθούν στενά το γεν λόγω του λεγόμενου carry trade. Οι επενδυτές δανείζονται κεφάλαια στην Ιαπωνία, όπου το βασικό επιτόκιο βρίσκεται στο 1%, και τοποθετούν τα χρήματα σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις.

Μια απότομη άνοδος του γεν μπορεί να αναγκάσει αυτούς τους επενδυτές να κλείσουν θέσεις και να πουλήσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αποπληρώσουν τα δάνεια.

Ο κίνδυνος αυτός, ωστόσο, δεν επηρέασε άμεσα το Bitcoin. Το BTC διαπραγματευόταν κοντά στα 63.600 δολάρια τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1,8% σε 24ωρη βάση, ενώ παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Ο Alvin Kan, διευθύνων σύμβουλος λειτουργιών της Bitget Wallet, δήλωσε ότι η παρέμβαση θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως προσπάθεια περιορισμού των άτακτων κινήσεων στις αγορές και όχι ως η αρχή μιας μακροχρόνιας ανάκαμψης του γεν.

Η διαφορά επιτοκίων εξακολουθεί να ευνοεί το δολάριο, με το βασικό επιτόκιο της Federal Reserve να βρίσκεται στο εύρος 3,50%-3,75%, έναντι 1% της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Χωρίς σημαντική μείωση αυτής της διαφοράς ή χωρίς οι επενδυτές να αρχίσουν να περιορίζουν από μόνοι τους τις θέσεις που χρηματοδοτούνται μέσω γεν, οι επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις ενδέχεται απλώς να επιβραδύνουν την υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Τρίτης (4/8), το Bitcoin κινείται στα 63.710 δολάρια με άνοδο 1,63% και το Ethereum «παίζει» στα 1.865 δολάρια με κέρδη 1,15%.

Η κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου ψηφιακού νομίσματος αγγίζει τα 1,27 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κινείται στα 56,55%.

Το Solana κερδίζει 1,3% στα 73,48 δολάρια, το XRP σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,48% στο 1,07 δολάριο και το ΒΝΒ είναι στο +0,52% στα 589 δολάρια.

Το HYPE, εν τω μεταξύ, κάνει άλμα 4,59% στα 55,21 δολάρια και το Dogecoin κερδίζει 1,29% στο 0,07031 δολάριο, ενώ το Cardano εκτοξεύεται κατά 4,27% στο 0,1951 δολάριο και το Shiba Inu κάνει επίσης υψηλές πτήσεις με κέρδη 3,43% στο 0,000005013 δολάριο.

Την ίδια ώρα, το Litecoin κινείται οριακά στα «πράσινα» με κέρδη 0,06% κατακτώντας τα 44,27 δολάρια και το Monero σημειώνει άνοδο 0,55% στα 364,28 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,24 τρισ. δολάρια με κέρδη 0,9%.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/08/2026 - 14:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης
Νομίσματα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν
Ειδήσεις

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια
Επιχειρήσεις

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ