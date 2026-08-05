ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
Νομίσματα
14:04 - 05 Αυγ 2026

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Bitcoin συνεχίζει να ανακάμπτει από τη βουτιά στα 62.200 δολάρια, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2.000 δολάρια και διαπραγματευόμενο πλέον με άνεση πάνω από το επίπεδο των 64.000 δολαρίων. Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί τις τελευταίες θετικές εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά σε μια προσωρινή συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί η συμφωνία να ανακοινωθεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Το δημοσίευμα έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων του Σαββατοκύριακου, όταν ο Τραμπ ακύρωσε τα προγραμματισμένα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση μια συμφωνία, κάτι που η Τεχεράνη είχε αρχικά διαψεύσει.

Επικαλούμενο δύο περιφερειακές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, το Axios αναφέρει ότι το υπό επεξεργασία σχέδιο προβλέπει πως τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα διέρχονται από τη βόρεια θαλάσσια λωρίδα, η οποία ελέγχεται από το Ιράν, ενώ τα εξερχόμενα πλοία θα χρησιμοποιούν τη νότια λωρίδα μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Παράλληλα, για διάστημα 60 ημερών καμία από τις δύο πλευρές δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευσης ή διόδια. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως το Ιράν φέρεται να ζητούσε έως και 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή πληρωμή σε Bitcoin.

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συνεργαστούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τη μεσαία θαλάσσια λωρίδα, η οποία σε μεταγενέστερο στάδιο θα χρησιμοποιείται τόσο για την εισερχόμενη όσο και για την εξερχόμενη ναυσιπλοΐα, στο πλαίσιο μιας μόνιμης συμφωνίας μεταξύ Ομάν και Ιράν.

Το Bitcoin έχει ενισχυθεί κατά περισσότερα από 2.000 δολάρια από το τοπικό χαμηλό των 62.200 δολαρίων, καθώς εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο. Ωστόσο, μια πιο ουσιαστική ανοδική διάσπαση εκτιμάται ότι δύσκολα θα επιβεβαιωθεί πριν από την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας
Τεχνολογία

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης
Νομίσματα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα
Ναυτιλία

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83
Ειδήσεις

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ
Χρηματιστήρια

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ