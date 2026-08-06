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Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά
Νομίσματα
13:18 - 06 Αυγ 2026

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης την Πέμπτη (6/8), διαπραγματευόμενο κοντά στα 64.830 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 0,8% το τελευταίο 24ωρο και 1,3% σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk. Το Ether ενισχύθηκε κατά 2,1%, ενώ τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα εμφάνισαν περιορισμένες μεταβολές, με την αγορά να βρίσκεται περισσότερο σε φάση αναμονής παρά σε τροχιά ισχυρού ράλι.

Το θετικό κλίμα για το Bitcoin φαίνεται να τροφοδοτείται κυρίως από τις μακροοικονομικές εξελίξεις και όχι από νέα εισροή κεφαλαίων στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για ισχυρή αγορά εργασίας, βελτίωση των στοιχείων της μεταποίησης και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για υποχώρηση τόσο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων όσο και του δολαρίου. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που παραδοσιακά ευνοεί τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως το Bitcoin.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό το σενάριο προϋποθέτει μια αλληλουχία εξελίξεων: η πτώση του πετρελαίου θα πρέπει να μεταφραστεί σε χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των πραγματικών αποδόσεων των ομολόγων και σε εξασθένηση του δολαρίου.

Παράλληλα, η ισχυρή συσχέτιση του Bitcoin με τις αμερικανικές μετοχές –η οποία εκτιμάται περίπου στο 63% σε σχέση με τον δείκτη S&P 500– σημαίνει ότι το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street ενδέχεται να επηρεάσει περισσότερο την πορεία του από ό,τι οι παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με την αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Αν και μια αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, ταυτόχρονα μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, η οποία είχε στηρίξει το Bitcoin κατά τους προηγούμενους μήνες.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις πραγματικές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και στην πορεία του δολαρίου. Εάν και οι δύο δείκτες κινηθούν πτωτικά παράλληλα με το πετρέλαιο, το Bitcoin θα έχει πιο καθαρό δρόμο για να διασπάσει ανοδικά τα πρόσφατα επίπεδα διαπραγμάτευσής του. Αντίθετα, εάν οι αποδόσεις παραμείνουν υψηλές, το θετικό μακροοικονομικό σενάριο θα παραμείνει θεωρητικό και το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα είναι πιθανό να συνεχίσει να κινείται γύρω από τα 65.000 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 14:00
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