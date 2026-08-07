Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Με ήπια κέρδη κινείται η αγορά crypto το τελευταίο 24ωρο, δείχνοντας να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από την ισχυρή ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές, η οποία έχει οδηγήσει τις μετοχές σε νέα υψηλά.

Ο ευρύτερος δείκτης CoinDesk 20 (CD20) καταγράφει άνοδο μόλις 0,16%, με την αγορά να φαίνεται πως στρέφεται προς την αντιλαμβανόμενη ασφάλεια των μεγαλύτερων tokens. Bitcoin και Ether (ETH) είναι τα μόνα μέλη του CD20 που κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ο Ζαχίρ Εμπτικάρ, επικεφαλής στρατηγικής της crypto neobank Plasma, δήλωσε στο CoinDesk ότι τα altcoins δυσκολεύονται «χωρίς επιθετική στήριξη από τη δυναμική του Bitcoin».

Το ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) στα altcoins έχει υποχωρήσει περίπου 15% τον τελευταίο μήνα, ενώ το Bitcoin έχει ενισχυθεί περίπου 8%, σύμφωνα με τον Εμπτικάρ. Παράλληλα, ο δείκτης Altcoin Season του CoinMarketCap υποχώρησε κατά μία μονάδα σε σχέση με την Τετάρτη, στο 42/100.

«Καθώς το Bitcoin έχει πλέον ενταχθεί στις υποδομές των κεφαλαιαγορών μέσω των ETFs, του basis trading, της θεσμικής αντιστάθμισης κινδύνου και της χρήσης του ως ενεχύρου, αυτές οι ροές δεν χρειάζονται ένα ράλι για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς των altcoins δεν έχει ακόμη περάσει αυτή τη μετάβαση», δήλωσε ο Εμπτικάρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετά projects δεν έχουν προσδιορίσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αξία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δικαιολογήσουν την έκθεση των επενδυτών στα tokens τους όταν οι αγορές υποχωρούν.

Η εικόνα στις μετοχές

Την ίδια ώρα, η εικόνα στις τεχνολογικές μετοχές είναι πιο αδύναμη, καθώς ο Nasdaq 100 υποχώρησε, ενώ οι S&P 500 και Dow Jones Industrial Average κινήθηκαν ανοδικά. Η διαφοροποίηση αυτή σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων της SpaceX (SPCX) από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μεγάλη αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εξέλιξη που τιμωρήθηκε από τους επενδυτές, οδηγώντας τη μετοχή σε πτώση 13% πριν από το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η στροφή κεφαλαίων προς τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχει θεωρηθεί ένας από τους παράγοντες που απομάκρυναν ρευστότητα από την αγορά crypto. Ως εκ τούτου, μια αντιστροφή αυτής της τάσης θα μπορούσε να αναζωπυρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα.

Αυξημένο ενδιαφέρον για ανοδικά στοιχήματα

Παρά την υποτονική εικόνα, στα options της Deribit καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για calls του Bitcoin, δηλαδή ανοδικά στοιχήματα, με τιμές άσκησης αρκετά υψηλότερες από την τρέχουσα spot τιμή, όπως τα calls των 96.000 και 80.000 δολαρίων.

Για το Ethereum, το call των 2.000 δολαρίων είναι το συμβόλαιο με τις περισσότερες συναλλαγές το τελευταίο 24ωρο.

Η «κλοπή του αιώνα»: Έκαναν φτερά €60 εκατ. σε Bitcoin μέσα σε 41 λεπτά

Μία είδηση που ταρακούνησε σήμερα την αγορά είναι πως μέσα σε μόλις 41 λεπτά, χάκερ έκλεψαν 1.755 bitcoin αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ από περίπου 5.000 «ψυχρά πορτοφόλια» Coldcard, εκμεταλλευόμενοι ευπάθεια στον τρόπο δημιουργίας των seed phrases. Το πρόβλημα, που συνδεόταν με προβλέψιμους συνδυασμούς οι οποίοι εμφανίζονταν σε ορισμένες συσκευές από το 2021, επέτρεψε στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση στα πορτοφόλια χωρίς φυσική πρόσβαση ή εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Καναδός επενδυτής Τζόναθαν Γκούντμαν, από τον οποίο οι χάκερ αφαίρεσαν bitcoin αξίας περίπου 1,6 εκατ. δολαρίων μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Η επίθεση αναδεικνύει τα όρια της αυτοδιαχείρισης των κρυπτονομισμάτων, καθώς η κατοχή των ιδιωτικών κλειδιών προσφέρει απόλυτο έλεγχο, αλλά μεταφέρει στον χρήστη και την ευθύνη για την ασφάλεια των κεφαλαίων του. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την τάση οι κυβερνοεγκληματίες να στοχεύουν λιγότερα αλλά πολύ μεγαλύτερης αξίας πορτοφόλια, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη σε ελάχιστο χρόνο.

CLARITY Act: Στον «πάγο» η μεγάλη μεταρρύθμιση των crypto

Η ψήφιση του CLARITY Act, του βασικού νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο, καθώς η Γερουσία δεν θα το εξετάσει πριν από τις θερινές διακοπές.

Το νομοσχέδιο χρειάζεται 60 ψήφους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη στήριξη Δημοκρατικών γερουσιαστών. Οι Δημοκρατικοί ζητούν αυστηρότερες δικλίδες ώστε να αποτραπεί το οικονομικό όφελος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα, ενώ επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και Ρεπουμπλικανοί.

Η νέα καθυστέρηση δεν θεωρείται, πάντως, από όλους πλήγμα για τον κλάδο. Ο επικεφαλής επενδύσεων της Bitwise, Ματ Χόουγκαν, εκτιμά ότι το βασικό πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα που κρατά θεσμικούς επενδυτές στο περιθώριο. Παράλληλα, θεωρεί ότι μια πιο ξεκάθαρη προοπτική για το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να τροφοδοτήσει ένα ισχυρότερο ράλι των crypto αργότερα μέσα στο έτος.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin την Παρασκευή (7/8) κινείται γύρω στα 64,915 δολάρια με ήπια κέρδη της τάξης του 0,56% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,3 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κερδίζει 0,47% στα 1.914,65 δολάρια.

Σε επίπεδο 7ημέρου, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ενισχύεται κατά 3,31% και το Ethereum κατά 2,9%.

Κέρδη λίγο πάνω από 0,65% σημειώνει το ΒΝΒ στα 590,26 δολάρια, ενώ το XRP πορεύεται με απώλειες 1,46% στο 1,03 δολάριο και το Solana ενισχύεται κατά 0,16% στα 73,52 δολάρια.

Σημαντικότερα κέρδη καταγράφει το HYPE με άνοδο 2,71% στα 56,63 δολάρια, ενώ το Dogecoin ενισχύεται κατά 0,53% στα 56,07 δολάρια και το Cardano κάνει «άλμα» κοντά στο 4,9% και το 0,2014 δολάριο.

Το Litecoin επίσης στα «πράσινα» με κέρδη 1,54% στα 45,74 δολάρια και το Shiba Inu, στον αντίποδα, στα «κόκκινα» με χασούρα 1,8% σχεδόν στο 0,000004632 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 2,287 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 0,1%.