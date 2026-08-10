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Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα
Νομίσματα
14:30 - 10 Αυγ 2026

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin και συνολικά η αγορά κρυπτονομισμάτων εισέρχονται σε ακόμη μία εβδομάδα που αναμένεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

¨Οπως σημειώνει το crypto potato, η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με μια μικρή έκπληξη, καθώς η έκθεση για την αγορά εργασίας έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία έχασε 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν τη δημιουργία περίπου 80.000 νέων θέσεων.

Παράλληλα, τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω, ενισχύοντας την άποψη ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ αρχίζει πλέον να αποδυναμώνεται ουσιαστικά.

Αρχικά, η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε θετική για τα assets υψηλότερου ρίσκου, καθώς μια πιο αδύναμη οικονομία δίνει στη Fed λιγότερους λόγους να διατηρήσει ή να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια. Ωστόσο, ένα σημαντικό εμπόδιο παραμένει — και αυτή την εβδομάδα αναμένεται να έχουμε περισσότερες ενδείξεις σχετικά με αυτό.

Εβδομάδα πληθωρισμού

Οι αναλυτές του The Kobeissi Letter χαρακτήρισαν τις επόμενες πέντε ημέρες ακόμη μία «μεγάλη εβδομάδα» για τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, με τα δεδομένα για τον πληθωρισμό καταναλωτή (CPI) και τον πληθωρισμό παραγωγού (PPI) να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τα στοιχεία του CPI θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσουν τα στοιχεία του PPI. Την Παρασκευή θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, καθώς και ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος.

Η έκθεση για τον CPI του Ιουλίου, που θα δημοσιευθεί την Τετάρτη, αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική υποχώρηση που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η προηγούμενη πτώση ενδέχεται να ήταν κάπως παραπλανητική, καθώς είχε επηρεαστεί από τη μείωση του ενεργειακού κόστους μετά την αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή — μια κατάσταση που έκτοτε έχει επιδεινωθεί.

Παρότι η έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Fed πιθανότατα δεν θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, ένα νέο υψηλό αποτέλεσμα στον πληθωρισμό θα μπορούσε πολύ γρήγορα να ανατρέψει αυτή την εικόνα.

Όπως συμβαίνει συνήθως, ένας χαμηλότερος του αναμενομένου CPI για τον Ιούλιο θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για το Bitcoin και τα altcoins, καθώς θα περιόριζε τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων. Αντίθετα, ένα υψηλότερο αποτέλεσμα από τις προβλέψεις θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στην αγορά.

Και ο PPI στο επίκεντρο

Τα στοιχεία του PPI, που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, θα προσφέρουν μια ακόμη εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού, αυτή τη φορά από την πλευρά των παραγωγών.

Ο δείκτης PPI έχει συνήθως μικρότερη επιρροή στις αγορές σε σχέση με τον CPI. Ωστόσο, μια σημαντική ανοδική έκπληξη θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Οι λιανικές πωλήσεις μπορεί να κρύβουν την έκπληξη

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, ενδέχεται να αποτελέσουν τον «άγνωστο παράγοντα» της εβδομάδας.

Ισχυρότερη κατανάλωση θα έδειχνε ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, παρά τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση.

Σε πρώτη ανάγνωση, αυτό ακούγεται θετικό. Ωστόσο, στο σημερινό περιβάλλον θα μπορούσε να λειτουργήσει αντίστροφα για τις αγορές, καθώς μια ισχυρή καταναλωτική ζήτηση θα έδινε στη Fed έναν ακόμη λόγο να διατηρήσει την περιοριστική νομισματική πολιτική.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το Bitcoin

Με λίγα λόγια, η αγορά crypto βρίσκεται μπροστά σε μια εβδομάδα κατά την οποία τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές κινήσεις.

Χαμηλότερος πληθωρισμός + αδύναμη αγορά εργασίας → αυξάνονται οι προσδοκίες για πιο χαλαρή πολιτική της Fed → πιθανό θετικό περιβάλλον για BTC και altcoins.

Υψηλότερος πληθωρισμός + ισχυρή κατανάλωση → η Fed έχει περισσότερους λόγους να παραμείνει αυστηρή → πιθανές πιέσεις στο Bitcoin και την ευρύτερη αγορά crypto.

Επομένως, η Τετάρτη με τον CPI αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς, ενώ PPI και λιανικές πωλήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή αντίστοιχα θα μπορούσαν να ενισχύσουν ή να ανατρέψουν το αρχικό αφήγημα.

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