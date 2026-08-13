Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Νέα προσπάθεια ανάκαμψης πάνω από τα 64.000 δολάρια έκανε το Bitcoin, όμως η άνοδος αποδείχθηκε βραχύβια. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα δέχεται ισχυρές πιέσεις και υποχωρεί κατά περισσότερα από 1.000 δολάρια, πριν βρει στήριξη και σταθεροποιηθεί.

Την ίδια στιγμή το Ethereum υποχωρεί εκ νέου κάτω από τα 1.900 δολάρια. Το XRP βρίσκεται επίσης κοντά στο να πέσει κάτω από το όριο του 1 δολαρίου για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα.

Το Bitcoin «κολλάει» κάτω από τα 64.000 δολάρια

Το Bitcoin είχε ξεκινήσει μια ανοδική κίνηση στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ανεβαίνοντας από περίπου 62.200 δολάρια σε πάνω από 65.000 δολάρια. Η άνοδος σημειώθηκε παρά το πλήγμα που δέχθηκε το CLARITY Act στη Γερουσία των ΗΠΑ, αλλά και μετά τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας τον Ιούλιο.

Ωστόσο, το Bitcoin δεν κατάφερε να διασπάσει πειστικά το επίπεδο των 65.400 δολαρίων. Ακολούθησε ένα Σαββατοκύριακο σχετικής σταθερότητας γύρω από τα 65.000 δολάρια, πριν επιχειρήσει εκ νέου ανοδική διάσπαση τη Δευτέρα.

Η προσπάθεια απορρίφθηκε ξανά στα 65.400 δολάρια, αυτή τη φορά με πολύ πιο έντονη αντίδραση. Μέσα σε λίγες ώρες, το Bitcoin έχασε περίπου 1.500 δολάρια, υποχωρώντας στα 63.800 δολάρια.

Η ανάκαμψη που ακολούθησε σταμάτησε στα 64.400 δολάρια, με αποτέλεσμα νέα πτώση προς τα 63.200 δολάρια. Ούτε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, τα οποία κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατάφεραν να δώσουν ισχυρότερη ώθηση στην αγορά.

Το Bitcoin επιχείρησε ξανά να κινηθεί προς τα 64.400 δολάρια, αλλά ακολούθησε νέα υποχώρηση στα 63.200 δολάρια.

Έκτοτε κινείται σε ένα σχετικά στενό εύρος μεταξύ των δύο επιπέδων και διαπραγματεύεται γύρω από τα 63.600 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει κάτω από τα 1,28 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει πέσει κάτω από το 57%.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8), το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 0,81%, στα 63.574,04 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το Ethereum υποχωρεί κατά 1,25%, στα 1.883,49 δολάρια, το XRP αποδυναμώνεται κατά 1,36%, στα 1,01 δολάρια, ενώ το Solana σημειώνει πτώση 1,13%, στα 76,83 δολάρια.

Στον αντίποδα, ανοδικά κινούνται το HYPE, με κέρδη 3,73% στα 57,58 δολάρια, το LEO Token, με άνοδο 3,84% στα 9,42 δολάρια, και το XMR, που ενισχύεται κατά 2,51%, στα 405,24 δολάρια.