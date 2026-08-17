ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto
Νομίσματα
12:20 - 17 Αυγ 2026

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Bitcoin ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα με μικρή άνοδο, φτάνοντας περίπου στα 63.500 δολάρια, μετά από ένα ιδιαίτερα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, οι επόμενες ημέρες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι επενδυτές περιμένουν σημαντικές εξελίξεις από την αμερικανική οικονομία.

Το βασικό γεγονός της εβδομάδας είναι η δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve (Fed), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου.

Τι περιμένει η αγορά από τη Fed

Στην προηγούμενη συνεδρίασή της, η Fed αποφάσισε να κρατήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των αξιωματούχων. Τρεις αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Τώρα, οι επενδυτές περιμένουν τα πρακτικά για να καταλάβουν καλύτερα τι σκέφτονται τα μέλη της Fed. Ειδικότερα, θέλουν να δουν πόσο ανησυχούν για τον πληθωρισμό και αν περισσότεροι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να στηρίξουν υψηλότερα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

Γιατί ενδιαφέρει αυτό το Bitcoin

Οι αποφάσεις της Fed επηρεάζουν σημαντικά τις αγορές, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin.

Όταν οι επενδυτές περιμένουν υψηλότερα επιτόκια, συνήθως γίνονται πιο προσεκτικοί και περιορίζουν τις επενδύσεις σε assets υψηλότερου ρίσκου, όπως τα cryptocurrencies.

Αντίθετα, αν τα στοιχεία δείξουν ότι η Fed μπορεί να αποφύγει νέες αυξήσεις ή να κινηθεί προς πιο χαλαρή πολιτική, αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το Bitcoin.

Νέα στοιχεία από την αμερικανική οικονομία

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία έχουν ήδη μειώσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,6% τον Ιούλιο, καταγράφοντας την πρώτη πτώση εδώ και εννέα μήνες. Παράλληλα, τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανεργία έχουν επίσης επηρεάσει τις εκτιμήσεις των επενδυτών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί την Πέμπτη στα νέα στοιχεία για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς και στον δείκτη μεταποίησης της Philadelphia Fed.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά θα παρακολουθεί στενά τόσο τα πρακτικά της Fed όσο και τα νέα οικονομικά στοιχεία.

Για το Bitcoin, το βασικό ερώτημα παραμένει ένα: θα κινηθεί η Fed προς μια πιο αυστηρή πολιτική ή θα αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για χαμηλότερα επιτόκια στο μέλλον; Η απάντηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κλίμα στις αγορές τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC
Ειδήσεις

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους
Οικονομία

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας
Ειδήσεις

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP
Νομίσματα

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα
Νομίσματα

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης
Νομίσματα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά
Νομίσματα

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ