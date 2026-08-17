Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Το Bitcoin ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα με μικρή άνοδο, φτάνοντας περίπου στα 63.500 δολάρια, μετά από ένα ιδιαίτερα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, οι επόμενες ημέρες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι επενδυτές περιμένουν σημαντικές εξελίξεις από την αμερικανική οικονομία.

Το βασικό γεγονός της εβδομάδας είναι η δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve (Fed), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου.

Τι περιμένει η αγορά από τη Fed

Στην προηγούμενη συνεδρίασή της, η Fed αποφάσισε να κρατήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των αξιωματούχων. Τρεις αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Τώρα, οι επενδυτές περιμένουν τα πρακτικά για να καταλάβουν καλύτερα τι σκέφτονται τα μέλη της Fed. Ειδικότερα, θέλουν να δουν πόσο ανησυχούν για τον πληθωρισμό και αν περισσότεροι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να στηρίξουν υψηλότερα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

Γιατί ενδιαφέρει αυτό το Bitcoin

Οι αποφάσεις της Fed επηρεάζουν σημαντικά τις αγορές, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin.

Όταν οι επενδυτές περιμένουν υψηλότερα επιτόκια, συνήθως γίνονται πιο προσεκτικοί και περιορίζουν τις επενδύσεις σε assets υψηλότερου ρίσκου, όπως τα cryptocurrencies.

Αντίθετα, αν τα στοιχεία δείξουν ότι η Fed μπορεί να αποφύγει νέες αυξήσεις ή να κινηθεί προς πιο χαλαρή πολιτική, αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το Bitcoin.

Νέα στοιχεία από την αμερικανική οικονομία

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία έχουν ήδη μειώσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,6% τον Ιούλιο, καταγράφοντας την πρώτη πτώση εδώ και εννέα μήνες. Παράλληλα, τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανεργία έχουν επίσης επηρεάσει τις εκτιμήσεις των επενδυτών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί την Πέμπτη στα νέα στοιχεία για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς και στον δείκτη μεταποίησης της Philadelphia Fed.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά θα παρακολουθεί στενά τόσο τα πρακτικά της Fed όσο και τα νέα οικονομικά στοιχεία.

Για το Bitcoin, το βασικό ερώτημα παραμένει ένα: θα κινηθεί η Fed προς μια πιο αυστηρή πολιτική ή θα αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για χαμηλότερα επιτόκια στο μέλλον; Η απάντηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κλίμα στις αγορές τις επόμενες ημέρες.