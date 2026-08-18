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Στα $64.500 το Bitcoin – Άγγιξε υψηλό εβδομάδας και ενισχύει την κυριαρχία του
Νομίσματα
15:37 - 18 Αυγ 2026

Στα $64.500 το Bitcoin – Άγγιξε υψηλό εβδομάδας και ενισχύει την κυριαρχία του

Reporter.gr Newsroom
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Η ήπια ανάκαμψη του Bitcoin που ξεκίνησε τη Δευτέρα (17/8) συνεχίζεται σήμερα, με το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα να σκαρφαλώνει έως τα 64.500 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η άνοδος, ωστόσο, σταμάτησε σε αυτά τα επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, η ημερήσια επίδοση του Bitcoin παραμένει καλύτερη από εκείνη των περισσότερων altcoins, γεγονός που έχει οδηγήσει σε νέα ενίσχυση της κυριαρχίας του στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα υπό πίεση. Ενώ διαπραγματευόταν πάνω από τα 65.000 δολάρια, οι πωλητές πήραν τον έλεγχο, οδηγώντας την τιμή κάτω από τα 64.000 δολάρια. Οι δύο προσπάθειες ανάκαμψης που ακολούθησαν σταμάτησαν περίπου στα 64.400 δολάρια, πριν ακολουθήσουν νέες απώλειες.

Η πιο έντονη πτώση σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν το Bitcoin υποχώρησε έως τα 62.500 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ημερών.

Στη συνέχεια, οι αγοραστές έκαναν την εμφάνισή τους, χωρίς όμως να καταφέρουν να δώσουν ισχυρή δυναμική στην αγορά. Το Bitcoin ανέκτησε μέρος των απωλειών του και κινήθηκε προς τα 63.000 δολάρια, όπου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η εικόνα άλλαξε ελαφρώς τη Δευτέρα. Το Bitcoin υποχώρησε αρχικά στα 62.650 δολάρια, όμως αντέδρασε δυναμικά τις επόμενες ώρες. Η τιμή ανέβηκε γρήγορα στα 63.600 δολάρια και, μετά από μια σύντομη περίοδο αντίστασης, συνέχισε ανοδικά το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το υψηλό των 64.550 δολαρίων αποτέλεσε το καλύτερο επίπεδο για το Bitcoin από την προηγούμενη Δευτέρα.

Παρότι η άνοδος ανακόπηκε, το Bitcoin εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 64.000 δολάρια. Παράλληλα, η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά σχεδόν 0,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μόλις μία ημέρα, φτάνοντας στο 57,2%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin πλησιάζει πλέον τα 1,29 τρισ. δολάρια, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα δείχνει να ανακτά σταδιακά έδαφος έναντι των altcoins.

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