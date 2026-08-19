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Bitcoin: Ο δρόμος προς τα $100.000 περνά από το halving του 2028
Νομίσματα
13:20 - 19 Αυγ 2026

Bitcoin: Ο δρόμος προς τα $100.000 περνά από το halving του 2028

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin αναμένεται να επιστρέψει πάνω από τα $100.000 καθώς πλησιάζει το επόμενο halving, δηλαδή η προγραμματισμένη μείωση στο μισό της ανταμοιβής για τη δημιουργία νέων Bitcoin, σύμφωνα με εκτίμηση του ιδρυτή και managing partner της SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci.

Σύμφωνα με το cryptopotato, ο Scaramucci δήλωσε την Τρίτη στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC ότι το Bitcoin (BTC) θα κινηθεί ξανά πάνω από τα $100.000, καθώς ο κύκλος του halving περιορίζει την προσφορά νέων Bitcoin. Το κρυπτονόμισμα δεν έχει κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο από τις 13 Νοεμβρίου 2025.

Το Bitcoin έφτασε για λίγο στα $65.000 την Τρίτη, σύμφωνα με το CoinGecko.

Το επόμενο halving αναμένεται στο block 1.050.000, με τα διαθέσιμα countdown trackers να το τοποθετούν περίπου τον Απρίλιο του 2028. Την Τρίτη το δίκτυο βρισκόταν στο block 963.063.

Τα halvings πραγματοποιούνται κάθε 210.000 blocks. Με το επόμενο halving, η ανταμοιβή που λαμβάνουν οι miners για κάθε νέο block θα μειωθεί στα 1,5625 BTC από 3,125 BTC.

Η διαδικασία θεωρείται σημαντική για την αγορά, καθώς μειώνει τον ρυθμό με τον οποίο δημιουργούνται νέα Bitcoin. Η περιορισμένη προσφορά αποτελεί έναν από τους παράγοντες που έχουν συνδεθεί ιστορικά με τις ανοδικές κινήσεις του κρυπτονομίσματος, αν και δεν αποτελεί εγγύηση για την πορεία της τιμής.

Η προηγούμενη πρόβλεψη για τα $170.000

Σύμφωνα με την Coin Metrics, το Bitcoin βρισκόταν στα $64.908 στις 20 Απριλίου 2024, την ημέρα του προηγούμενου halving.

Ο κύκλος που ακολούθησε κορυφώθηκε πάνω από τα $126.000 στις 6 Οκτωβρίου 2025. Το Bitcoin έκλεισε για τελευταία φορά πάνω από τα $100.000 στις 13 Νοεμβρίου 2025, στα $100.035.

Στη συνέχεια, η τιμή υποχώρησε στα $86.505 την 1η Δεκεμβρίου, στα $76.911 την 1η Φεβρουαρίου και στα $65.734 την 1η Μαρτίου. Το χαμηλό του 2026 διαμορφώθηκε κάτω από τα $58.000 την 1η Ιουλίου.

Ο Scaramucci είχε διατυπώσει παρόμοια πρόβλεψη πριν από το προηγούμενο halving, στις αρχές του 2024, εκτιμώντας ότι το Bitcoin θα έφτανε τα $170.000 μετά το halving του Απριλίου.

Η πρόβλεψή του βασιζόταν σε ένα μοτίβο σύμφωνα με το οποίο η τιμή του Bitcoin την ημέρα του halving τετραπλασιάζεται περίπου 18 μήνες αργότερα. Όταν έκανε την πρόβλεψη, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα $43.000.

Ωστόσο, η αξιοπιστία του τετραετούς κύκλου αμφισβητείται πλέον. Αναλυτές, μεταξύ των οποίων οι Scott Melker και Arthur Hayes, έχουν εκφράσει ερωτήματα για το κατά πόσο το συγκεκριμένο μοτίβο εξακολουθεί να ισχύει.

Ο Melker έχει επισημάνει ότι το Bitcoin χρειάστηκε 1.080 ημέρες από το τελευταίο μεγάλο χαμηλό του, έναντι ενός ιστορικού παραθύρου 1.060-1.070 ημερών για την κορύφωση. Ο PlanB, από την πλευρά του, τοποθετεί μια πιθανή κορυφή σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 2026 και 2028.

Στο επίκεντρο και το Clarity Act

Ορισμένοι από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την άνοδο της τιμής, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, είναι η πορεία του Clarity Act και γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Το Digital Asset Market Clarity Act, που έχει κατατεθεί ως H.R. 3633, είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε διαδικαστική ψηφοφορία cloture στη Γερουσία στις 15 Σεπτεμβρίου στις 14:15 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Η διαδικασία cloture αφορά την ψηφοφορία για τον τερματισμό της συζήτησης επί ενός νομοσχεδίου και την προώθησή του στην επόμενη φάση της νομοθετικής διαδικασίας.

Η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία κατέθεσε την πρόταση για cloture λίγο πριν από τη διακοπή των εργασιών τον Αύγουστο, μετά την άρνηση των Δημοκρατικών να στηρίξουν τη διαδικαστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με ειδικούς και πλατφόρμες πρόβλεψης, οι πιθανότητες του νομοσχεδίου να γίνει νόμος εντός του 2026 έχουν πλέον μειωθεί.

Η διαδικασία απαιτεί 60 ψήφους και οι γερουσιαστές δεν θα ψηφίσουν εκείνη την ημέρα επί του ίδιου του νομοσχεδίου, αλλά επί της διαδικαστικής πρότασης.

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