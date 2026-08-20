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Bitcoin και Ether εκτινάσσονται καθώς ο Τραμπ καλεί το Κογκρέσο να εγκρίνει τον νόμο Clarity Act
Νομίσματα
09:37 - 20 Αυγ 2026

Bitcoin και Ether εκτινάσσονται καθώς ο Τραμπ καλεί το Κογκρέσο να εγκρίνει τον νόμο Clarity Act

Reporter.gr Newsroom
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Έπειτα από αρκετό καιρό στασιμότητας, το Bitcoin, το Ether και άλλα κρυπτονομίσματα σημείωσαν απότομη άνοδο την Πέμπτη (20/8), αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ενισχύσει τον κλάδο.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι εξετάζεται η ρύθμιση του Hyperliquid, του αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου που κερδίζει δημοτικότητα μεταξύ των traders ως βασική πλατφόρμα για συναλλαγές «perpetual futures» (διαρκών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης). Το token του Hyperliquid σημείωσε άνοδο περίπου 20% το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.

Η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέβαλε επίσης στην αύξηση της διαπραγμάτευσης του iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), η οποία ήταν ήδη πάνω από 4,5 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ημερών, ακόμη και πριν από τις ειδήσεις σχετικά με το Hyperliquid. Η μεταβλητότητα του Bitcoin, όπως μετράται από τον δείκτη BVIV της Volmex Labs, αυξήθηκε πάνω από το 43,5, αφού την Παρασκευή είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους, στο 35,5.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για σημαντική αύξηση των επαναγορών 20ετών και 30ετών ομολόγων οδήγησε τις αποδόσεις αισθητά χαμηλότερα. Παράλληλα, αυτό καθιστά πιο ελκυστικά για τους επενδυτές περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως το Bitcoin, σύμφωνα με τον Charlie Hayward, περιφερειακό διευθυντή Ασίας-Ειρηνικού της RootstockCollective.

Η άνοδος του Bitcoin αντανακλά την ταυτόχρονη επίδραση μακροοικονομικών και πολιτικών παραγόντων, σύμφωνα με τον Max Stuedlein, επικεφαλής Partnerships της Sygnum APAC.

«Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις, καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται λόγω των ανησυχιών για το ύψος του αμερικανικού χρέους και του μερικού “παραγκωνισμού” (crowding out) που προκαλεί η έκδοση χρέους από εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας», δήλωσε.

Ο Geoffrey Kendrick, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Standard Chartered, σημείωσε ότι η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση της στήριξης στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων «είναι ακριβώς το είδος της εξέλιξης που ευνοεί το Bitcoin».

«Οι επενδυτές θα πρέπει πλέον να προετοιμάζονται για μια άνοδο προς τα 100.000 δολάρια έως το τέλος του 2026», πρόσθεσε ο Kendrick.

«Οι κινήσεις στην αγορά crypto τις τελευταίες ημέρες ήταν τόσο μεγάλες, ώστε προκάλεσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη ρευστοποίηση short θέσεων στην ιστορία», δήλωσε ο Thomas Lee, συνιδρυτής και επικεφαλής έρευνας της Fundstrat, προσθέτοντας ότι οι σημαντικές αυτές κινήσεις οδήγησαν το Ether σε υψηλό τριών μηνών.

Το Ether σημείωσε άνοδο περίπου 19% τις τελευταίες επτά ημέρες, φτάνοντας τα 2.251 δολάρια, σύμφωνα με την CoinGecko.

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