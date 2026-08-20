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Πάρτι στην αγορά crypto – Το «σήμα» από τα αμερικανικά ομόλογα φέρνει διψήφιο ράλι στο Bitcoin
Νομίσματα
14:18 - 20 Αυγ 2026

Πάρτι στην αγορά crypto – Το «σήμα» από τα αμερικανικά ομόλογα φέρνει διψήφιο ράλι στο Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin κινήθηκε έντονα ανοδικά το τελευταίο 24ωρο, περνώντας από τα επίπεδα των $64.400 πάνω από τα $71.000, για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου.

Η άνοδος πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί μια σημαντική πτώση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για την ανάκαμψη της τιμής. Σύμφωνα με τη Glassnode, το ημερήσιο κλείσιμο ήταν το ισχυρότερο από τον Φεβρουάριο.

Η απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την πρόσφατη κίνηση είναι η ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την αύξηση του μεγέθους των επαναγορών μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους.

Το ανώτατο ποσό ανά πράξη αναμένεται να αυξηθεί από τα $2 δισ. στα τουλάχιστον $4 δισ., με τις σχετικές αλλαγές να ξεκινούν στις 9 Σεπτεμβρίου και να συνεχίζονται έως τις 4 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου είχε ανέλθει στο 5,34%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Οι αυξημένες αποδόσεις είχαν συνδεθεί με ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις ανάγκες δανεισμού της αμερικανικής κυβέρνησης και τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Μετά την ανακοίνωση, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 5,20%, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν ανοδικές κινήσεις στις μετοχές, στον χρυσό και στα κρυπτονομίσματα. Το δολάριο κινήθηκε χαμηλότερα.

Οι εξελίξεις σε δασμούς και Ιράν

Στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, θετική επίδραση στις αγορές μπορεί να είχαν και οι τελευταίες εξελίξεις στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τους δασμούς κατά του Καναδά και ανακοίνωσε συμφωνία για τη μείωσή τους από 25% σε 15%. Οι εξελίξεις γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς έχουν αποτελέσει σημαντικό παράγοντα μεταβλητότητας για το Bitcoin και τις διεθνείς αγορές κατά τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αλλαγή της προσέγγισης των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, με έμφαση στην οικονομική πίεση και την απομόνωση της χώρας.

Αυξημένες εισροές στα Bitcoin ETFs

Σημαντικό ρόλο στην πρόσφατη κίνηση του Bitcoin φαίνεται να διαδραματίζουν και οι εισροές στα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της SoSoValue, οι καθαρές εισροές στα ETFs ανήλθαν χθες σε περισσότερα από $517 εκατ., καταγράφοντας το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου.

Τότε, οι εισροές είχαν ανέλθει σε $630 εκατ. και $532 εκατ. σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, ενώ το Bitcoin ακολούθησε ανοδική πορεία και έφτασε περίπου στα $83.000 μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Ενδεικτικό της μεταβολής του επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι ότι οι εισροές μίας ημέρας ξεπέρασαν σημαντικά τις συνολικές καθαρές εισροές του Ιουλίου, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα $172,43 εκατ.

Το αυξημένο Open Interest

Ένας ακόμη παράγοντας που χρήζει προσοχής είναι το Open Interest (OI) στα συμβόλαια Bitcoin. Το OI είχε αυξηθεί σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2023, υποδεικνύοντας αυξημένη δραστηριότητα και χρήση μόχλευσης στην αγορά παραγώγων.

Η υψηλή μόχλευση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις κινήσεις της τιμής, καθώς ακόμη και σχετικά μικρές μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικές ρευστοποιήσεις θέσεων.

Μάλιστα, το Open Interest λίγες ημέρες πριν από την πρόσφατη άνοδο είχε βρεθεί σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχαν καταγραφεί πριν από τις μεγάλες ρευστοποιήσεις του Οκτωβρίου 2025, όταν οι συνολικές εκκαθαρίσεις θέσεων ξεπέρασαν τα $19 δισ.

Συνολικά, η πρόσφατη άνοδος του Bitcoin φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων: τις αυξημένες εισροές στα ETFs, τις εξελίξεις στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ, τις μεταβολές στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και την αυξημένη δραστηριότητα στην αγορά παραγώγων. Το κατά πόσο η κίνηση αυτή μπορεί να διατηρηθεί θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη αυτών των παραμέτρων και από τη ζήτηση στην αγορά τις επόμενες ημέρες.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) το Bitcoin σημειώνει άλμα 11,55% στα 71.908,79 δολάρια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η εκτίναξη στο Ethereum, το οποίο καταγράφει κέρδη 19,26% στα 2.291,41 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP σημειώνει κέρδη 15,34% στα 1,16 δολάρια, το Solana κερδίζει 12,62% στα 87,25 δολάρια και το HYPE ενισχύεται κατά 22,41% στα 71,88 δολάρια.

Ταυτόχρονα, το LEO Token σημειώνει ήπια άνοδο 1,91% στα 9,29 δολάρια, το XMR ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,76% στα 417,47 δολάρια και το Litecoin ενισχύεται κατά 5,55% στα 47,28 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP σημειώνει άλμα 18,97% στα 1,67 δολάρια

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