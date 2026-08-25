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Bitcoin: Επιστροφή στα $80.000 με το ισχυρότερο ράλι της τριετίας
Νομίσματα
08:46 - 25 Αυγ 2026

Bitcoin: Επιστροφή στα $80.000 με το ισχυρότερο ράλι της τριετίας

Reporter.gr Newsroom
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Το «φράγμα» των 80.000 δολαρίων έσπασε την Τρίτη (25/8) το Bitcoin για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου, τη στιγμή που μία σειρά θετικών εξελίξεων επαναφέρει την αισιοδοξία στην αγορά και ενισχύει την επενδυτική ψυχολογία, μετά από μήνες πιέσεων κι αβεβαιότητας.  

Γύρω στις 08:30 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin σημειώνει άνοδο της τάξης του 4,71% στα 80.778,67 δολάρια, με την κεφαλαιοποίησή του να κυμαίνεται στα 1,62 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κερδίζει 2,47% στα 2,508,97 δολάρια και το Solana κάνει άλμα της τάξης του 8,43% στα 102,19 δολάρια, ενώ το XRP κινείται επίσης ανοδικά με +3,13% στο 1,52 δολάριο και το ΒΝΒ κερδίζει 2,63% στα 717,54 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το HYPE ανατρέπει τις χθεσινές του απώλειες και κερδίζει αυτή τη στιγμή 1,77% στα 81,03 δολάρια, ενώ το Dogecoin ενισχύεται κατά 0,96% στο 0,09281 δολάριο και το Cardano κερδίζει 3,71% στο 0,2279 δολάριο.

Το Litecoin κερδίζει 1,19% στα 52,71 δολάρια και το Shiba Inu εκτινάσσεται κατά 5,74% στο 0,000005704 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,803 τρισ. δολάρια με κέρδη 4,3% σε 24ωρη βάση.

Η άνοδος στα ψηφιακά νομίσματα έρχεται, βέβαια, μετά το εντυπωσιακό άλμα στο οποίο οδηγήθηκαν χάρη στις ρυθμιστικές κινήσεις του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα κρατικά ομόλογα. Χάρη στις εξελίξεις αυτές, το Bitcoin εκτοξεύθηκε κατά 24% μέσα σε 7 ημέρες, ξεκολλώντας επιτέλους από τη ζώνη των 60.000 δολαρίων.

Συνεχίσει, παρ’ όλα αυτά, να απέχει σημαντικά από το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων, στο οποίο είχε φθάσει τον περασμένο Οκτώβριο.

Σημαντική στήριξη στο ανοδικό momentum της αγοράς προσέφεραν και τα spot Bitcoin ETFs στις ΗΠΑ, τα οποία κατέγραψαν την ισχυρότερη εβδομάδα εισροών των τελευταίων δέκα μηνών.

Συνολικά, τα 13 εισηγμένα αμερικανικά funds προσέλκυσαν καθαρές εισροές ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη από τις αρχές Οκτωβρίου του 2025. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στις 20 Αυγούστου, όταν οι εισροές ανήλθαν στα 606,3 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας την υψηλότερη ημερήσια επίδοση σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος συνέβαλε παράλληλα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με εκπροσώπους της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με τις ανακοινώσεις του Σκοτ Μπέσεντ. Η συνάντηση αναζωπύρωσε τις προσδοκίες ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει τον κλάδο και να προωθεί ένα πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η θεσμική κινητικότητα, ωστόσο, είχε παρουσιάσει επιβράδυνση μετά την αποτυχία του Clarity Act να οδηγηθεί σε ψηφοφορία στη Γερουσία πριν από τη θερινή διακοπή. Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το Σώμα να προχωρήσει στην έγκριση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει στο προσκήνιο προς εξέταση στα μέσα Σεπτεμβρίου.

«Κάηκαν» bearish στοιχήματα $7,2 δισ.

Η έντονη άνοδος των τιμών αιφνιδίασε πολλούς traders που είχαν τοποθετηθεί υπέρ μιας περαιτέρω υποχώρησης της αγοράς.

Με βάση τα στοιχεία της Coinglass, περίπου 7,2 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες bearish θέσεις σε ολόκληρη την αγορά crypto ρευστοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανοδική κίνηση και δημιουργώντας έναν ισχυρό μηχανισμό short squeeze.

Για αρκετούς μήνες, οι επενδυτές αναζητούσαν ενδείξεις ότι η αγορά είχε πλέον διαμορφώσει πυθμένα. Το Bitcoin είχε βρεθεί υπό έντονη πίεση στο μεγαλύτερο μέρος του 2026, μετά το sell-off που ακολούθησε το ιστορικό υψηλό του περασμένου Οκτωβρίου.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, η επιφυλακτικότητα παραμένει. Αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα σημαντικό μέρος του πρόσφατου ράλι ενδέχεται να έχει προέλθει από το short squeeze, δηλαδή από την αναγκαστική κάλυψη των αρνητικών θέσεων.

Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό το κρίσιμο ερώτημα εάν πίσω από την εκρηκτική άνοδο υπάρχει αρκετά ισχυρή πραγματική επενδυτική ζήτηση, ώστε να διατηρήσει το Bitcoin σε σταθερή ανοδική τροχιά και μετά την ολοκλήρωση των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων.

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