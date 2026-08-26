Οι 4 παράγοντες πίσω από το ισχυρό ράλι του Bitcoin

Ένα εντυπωσιακό ράλι κατέγραψε το Bitcoin μέσα σε λίγες ημέρες, περνώντας από τα επίπεδα κάτω των 65.000 δολαρίων την περασμένη Τετάρτη σε υψηλό τριών μηνών, πάνω από τα 81.000 δολάρια, πριν υποχωρήσει εκ νέου και βρεθεί κάτω από το όριο των 80.000 δολαρίων.

Η απότομη αλλαγή της εικόνας στην αγορά ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου και επιταχύνθηκε τις επόμενες ημέρες. Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες ανόδου, αυτή τη φορά το Bitcoin δεν «κόλλησε» στα πρώτα επίπεδα αντίστασης, αλλά συνέχισε ανοδικά, καταγράφοντας ένα από τα ισχυρότερα ράλι των τελευταίων μηνών.

Τι άλλαξε όμως στην αγορά και πυροδότησε αυτή την κίνηση;

1. Η παρέμβαση του αμερικανικού Δημοσίου στην αγορά ομολόγων

Η πρώτη σπίθα ήρθε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τουλάχιστον στο διπλάσιο τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

Οι επαναγορές τίτλων διάρκειας 10 έως 30 ετών αυξήθηκαν από τα 2 δισ. στα τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά πράξη, σε μια κίνηση που στόχο έχει να ενισχύσει τη ρευστότητα και να περιορίσει τις πιέσεις στο μακρύ άκρο της αγοράς ομολόγων, όπου το κόστος δανεισμού είχε αυξηθεί σημαντικά.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα. Το Bitcoin, όπως και ο χρυσός, ενισχύθηκε από περίπου 64.000 στα 70.000 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν αρχικά.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις ανέκαμψαν σχεδόν αμέσως, ενώ το Bitcoin συνέχισε να ανεβαίνει, προσθέτοντας ακόμη 10.000-11.000 δολάρια.

Αυτό οδήγησε αρκετούς αναλυτές στην εκτίμηση ότι η αγορά δεν εξέλαβε την κίνηση απλώς ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης των αποδόσεων, αλλά και ως ένδειξη ότι αυξάνονται οι πιέσεις γύρω από τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

2. Η επιστροφή του «debasement trade»

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η αναζωπύρωση του λεγόμενου debasement trade: της στροφής των επενδυτών σε σπάνια περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός και το Bitcoin, όταν αυξάνονται οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και την πιθανή διάβρωση της αγοραστικής δύναμης των νομισμάτων.

Το δολάριο βρέθηκε υπό πίεση, ενώ το Bitcoin και ο χρυσός κινήθηκαν σχεδόν παράλληλα.

Μάλιστα, ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά την ώρα που το Bitcoin πραγματοποιούσε την εκτίναξή του πάνω από τα 81.000 δολάρια.

Η ταυτόχρονη άνοδος των δύο assets ενίσχυσε την άποψη ότι οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές απέναντι στα κρατικά νομίσματα.

Στο ίδιο κλίμα, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας κρίσης χρέους στις ΗΠΑ, προτείνοντας στους επενδυτές να διατηρούν έκθεση στον χρυσό και «λίγο Bitcoin».

3. Οι προσδοκίες για περισσότερη ρευστότητα

Η παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών άνοιξε παράλληλα μια μεγαλύτερη συζήτηση για το αν η κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιήσει πιο επιθετικά τον τεράστιο λογαριασμό του αμερικανικού Δημοσίου, τον Treasury General Account, προκειμένου να στηρίξει την αγορά ομολόγων.

Ο λογαριασμός βρισκόταν πρόσφατα κοντά στα 950 δισ. δολάρια, γεγονός που τροφοδότησε τις εκτιμήσεις ότι μέρος αυτής της ρευστότητας θα μπορούσε να διοχετευθεί στην αγορά μέσω διευρυμένων πράξεων του υπουργείου Οικονομικών.

Δεν πρόκειται για ποσοτική χαλάρωση (QE) – απέχει σημαντικά από αυτήν. Ωστόσο, εάν οι κινήσεις του αμερικανικού Δημοσίου περιορίζουν τις πιέσεις στο κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού, αποδυναμώνουν το δολάριο ή αυξάνουν τη διαθέσιμη ρευστότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, δημιουργείται ένα σαφώς ευνοϊκότερο περιβάλλον για assets υψηλότερου ρίσκου και περιορισμένης προσφοράς, όπως το Bitcoin.

4. Η επιστροφή των επενδυτών και το «short squeeze»

Ο τέταρτος παράγοντας ήταν η επιστροφή της πραγματικής επενδυτικής ζήτησης.

Οι εισροές στα spot Bitcoin ETFs εκτοξεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, με σχεδόν 2 δισ. δολάρια να κατευθύνονται στα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα μέσα σε μόλις πέντε ημέρες – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών.

Η ζήτηση επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, η απότομη κίνηση από κάτω των 65.000 στα 70.000 και στη συνέχεια στα 75.000 δολάρια προκάλεσε ένα ισχυρό short squeeze.

Οι επενδυτές που είχαν ποντάρει σε περαιτέρω πτώση του Bitcoin αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους, οδηγώντας σε ρευστοποιήσεις short θέσεων άνω των 4 δισ. δολαρίων μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες.

Αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανοδική κίνηση, καθώς οι αναγκαστικές αγορές για το κλείσιμο των short θέσεων προσέθεσαν επιπλέον ζήτηση στην αγορά.

Το «παζλ» πίσω από το ράλι

Το εντυπωσιακό ράλι του Bitcoin, επομένως, δεν φαίνεται να οφείλεται σε έναν και μόνο καταλύτη.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αποτέλεσε την αρχική σπίθα. Η υποχώρηση του δολαρίου και οι ανησυχίες για την πορεία του αμερικανικού χρέους ενίσχυσαν το λεγόμενο debasement trade, ενώ οι προσδοκίες για περισσότερη ρευστότητα δημιούργησαν ένα ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια, οι ισχυρές εισροές στα Bitcoin ETFs έφεραν πραγματική ζήτηση στην αγορά, ενώ οι μαζικές ρευστοποιήσεις short θέσεων λειτούργησαν ως επιταχυντής.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εκρηκτική κίνηση που έφερε το Bitcoin πάνω από τα 81.000 δολάρια, πριν το κρυπτονόμισμα υποχωρήσει εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80.000 δολαρίων.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η διόρθωση αυτή αποτελεί απλώς μια φυσιολογική ανάσα μετά το ισχυρό ράλι ή αν σηματοδοτεί την επιστροφή της μεταβλητότητας που χαρακτήρισε την αγορά τους προηγούμενους μήνες.