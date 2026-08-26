Έχασε τη «μάχη» με τα $80.000 το Bitcoin – Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto

Το ράλι του Bitcoin, που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα, κορυφώθηκε την Τρίτη (25/8) με μια άνοδο πάνω από τα $81.000 για πρώτη φορά από τον Μάιο, όταν η τιμή είχε σταματήσει εκεί και στη συνέχεια υποχώρησε κατά μερικές χιλιάδες δολάρια.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ξεκίνησε δυναμικά την περασμένη Τετάρτη. Για εβδομάδες παρέμενε κάτω από τα $65.000, μέχρι που οι αγοραστές ανέλαβαν δράση. Αρχικά, μέσα σε λίγες ώρες, το οδήγησαν στα $70.000. Μετά από μια σύντομη διόρθωση, το BTC εκτοξεύτηκε ξανά και την Παρασκευή πλησίασε τα $80.000, καταγράφοντας υψηλό τριμήνου.

Έτσι, μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες είχε κερδίσει πάνω από $15.000. Ήταν επομένως σχεδόν αναπόφευκτο να ακολουθήσει μια διόρθωση, προτού οι αγοραστές επιχειρήσουν το επόμενο ανοδικό σκέλος. Αυτό συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν το BTC υποχώρησε προς τα $75.000.

Το επόμενο ανοδικό κύμα ξεκίνησε τη Δευτέρα και κορυφώθηκε την Τρίτη. Όπως αναφέρθηκε χθες, το Bitcoin ξεπέρασε τα $81.000 για πρώτη φορά εδώ και 15 εβδομάδες, εν μέσω αρκετών μακροοικονομικών παραγόντων που ενίσχυσαν το ράλι.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική του πορεία και από το τοπικό υψηλό έχει υποχωρήσει περίπου $3.000.

Παρά τη διόρθωση, το Bitcoin εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 22% σε εβδομαδιαία βάση. Η κυριαρχία του στην αγορά βρίσκεται λίγο κάτω από το 58%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του ανέρχεται στα $1,575 τρισ.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά περίπου $60 δισ. μέσα σε μία ημέρα και πλέον διαμορφώνεται στα $2,740 τρισ.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) το Bitcoin υποχωρεί σε ημερήσια βάση κατά 0,96% στα 78.328,50 δολάρια.

Το Ethereum χάνει 0,76% στα 2.458,93 δολάρια και το XRP βυθίζεται κατά 4,69% στα 1,41 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Solana αποδυναμώνεται κατά 1,82% στα 96,79 δολάρια, το LEO Token σημειώνει πτώση 1,08% στα 9,25 δολάρια, το XMR υποχωρεί κατά 0,58% στα 441,78 δολάρια και το Litecoin καταγράφει ζημιές 1,22% στα 50,49 δολάρια.

Τέλος το TRUMP σημειώνει ηχηρή βουτιά 5,73% στα 2,24 δολάρια.