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Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό
Νομίσματα
12:56 - 27 Αυγ 2026

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin κινείται και πάλι ανοδικά σήμερα (27/8), καταγράφοντας άνοδο άνω των 2.000 δολαρίων από το χθεσινό χαμηλό και πλησιάζοντας εκ νέου την αντίσταση των 80.000 δολαρίων.

Στα alts, το Solana αναδεικνύεται σήμερα σε πρωταγωνιστή μεταξύ των μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων, καταγράφοντας άνοδο κοντά στο 8% και φτάνοντας στα 105 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη Ιανουαρίου.

Το Bitcoin βάζει ξανά στο στόχαστρο τα 80.000 δολάρια

Πριν από σχεδόν μία εβδομάδα ξεκίνησε το μεγάλο ράλι του Bitcoin, όταν το κρυπτονόμισμα διέσπασε την αντίσταση των 65.000 δολαρίων και μέσα σε λίγες ώρες εκτινάχθηκε στα 70.000 δολάρια. Οι αγοραστές συνέχισαν να ασκούν πιέσεις, οδηγώντας το Bitcoin στα 75.000 δολάρια την Πέμπτη και σε υψηλό πολλών μηνών, κοντά στα 80.000 δολάρια, το πρωί της περασμένης Παρασκευής.

Ωστόσο, στην πρώτη του προσπάθεια δεν κατάφερε να διασπάσει αυτό το επίπεδο και υποχώρησε στα 75.500 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Παρ’ όλα αυτά, οι αγοραστές επανήλθαν, υπερασπιζόμενοι τη συγκεκριμένη περιοχή τιμών.

Η επόμενη πτωτική κίνηση το οδήγησε λίγο κάτω από τα 78.000 δολάρια, όμως τις τελευταίες ώρες αντέδρασε δυναμικά έχοντας πλέον επιστρέψει στα 80.000 δολάρια.

Σήμερα, σύμφωνα με το CoinGecko, η κεφαλαιοποίησή του έχει ξεπεράσει τα 1,6 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται σε πάνω από 58%.

Η έκπληξη από το Solana - Κατακτά νέες κορυφές

Παράλληλα, τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται επίσης ανοδικά σήμερα.

Το Ethereum φαίνεται να έχει ανακτήσει οριστικά το επίπεδο των 2.500 δολαρίων, μετά από άνοδο 3% που το οδήγησε πάνω από τα 2.550 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το BNB κινείται πάνω από τα 710 δολάρια, ενώ το XRP κατάφερε να διατηρήσει τη στήριξη των 1,40 δολαρίων και πλέον διαπραγματεύεται στα 1,45 δολάρια.

Στα αξιόλογα της μέρας, το Solana σημειώνει την καλύτερη επίδοση μεταξύ αυτής της ομάδας κρυπτονομισμάτων. Η άνοδος κατά 7% το οδήγησε στα 105 δολάρια, για πρώτη φορά από τις 31 Ιανουαρίου.

Σε θετικό έδαφος βρίσκονται επίσης τα LINK και Dogexoin (+2,44%), Monero (+0,54%) και Cardano (+1,56%), ενώ πτωτικά κινείται το Litecoin (-0,75%) και με ήπια κέρδη της τάξης του 0,19% το HYPE.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 50 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας στα 2,780 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η BlackRock ενισχύει το αισιόδοξο αφήγημα για το Bitcoin

Ο επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της BlackRock, Ρόμπι Μίτσνικ, ενισχύει το ολοένα πιο αισιόδοξο αφήγημα για το Bitcoin, καθώς εκτιμά ότι οι ανησυχίες γύρω από το αμερικανικό χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ του κρυπτονομίσματος.

Συγκεκριμένα, η εικόνα στην αγορά φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την τάση. Ο όγκος συναλλαγών του IBIT, του spot Bitcoin ETF της BlackRock, κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα ιστορικό υψηλό για εβδομάδα κατά την οποία η τιμή του ETF κινήθηκε ανοδικά.

«Τα επίπεδα του χρέους και των ελλειμμάτων αποτελούν σημαντική ανησυχία για τις αγορές», δήλωσε ο Μίτσνικ στο CNBC, επισημαίνοντας ότι όταν το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο, ευνοούνται περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin και ο χρυσός.

Όπως ανέφερε, οι μετοχές έχουν το τελευταίο διάστημα υποαποδώσει έναντι του Bitcoin και του χρυσού, ενώ οι αγορές σταθερού εισοδήματος εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, η άνοδος του Bitcoin ενισχύει την εικόνα του ως ενός αναδυόμενου store of value, δηλαδή ως περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να λειτουργήσει ως αποθετήριο αξίας.

Όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη θέση δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένη εκτίμηση. Όλο και περισσότεροι αναλυτές προειδοποιούν για τη μη βιώσιμη πορεία του αμερικανικού δημοσιονομικού χρέους και για τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικής καταστολής (financial repression), μιας πολιτικής που μπορεί να ενισχύσει τις ροές κεφαλαίων προς πραγματικά και σπάνια περιουσιακά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι η BlackRock βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τάσης, καθώς διαχειρίζεται το μεγαλύτερο spot Bitcoin ETF παγκοσμίως. Από την έναρξη λειτουργίας του, το IBIT έχει προσελκύσει κεφάλαια ύψους περίπου 63 δισ. δολαρίων.

Την περασμένη εβδομάδα διακινήθηκαν 439,5 εκατ. μετοχές του IBIT, ενώ παράλληλα συνεχίστηκαν οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων. Ο όγκος αυτός αποτελεί ρεκόρ για ανοδική εβδομάδα, αν και υπολείπεται του ιστορικού υψηλού των άνω των 700 εκατ. μετοχών που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το Bitcoin είχε υποχωρήσει κοντά στα 60.000 δολάρια.

Η ταυτόχρονη αύξηση του όγκου συναλλαγών και των εισροών θεωρείται ένδειξη ισχυρής θεσμικής ζήτησης, περισσότερο παρά μιας κίνησης που τροφοδοτείται από βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία ή ιδιώτες επενδυτές.

Η τιμή του IBIT ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά 22,59%, στα 43,68 δολάρια, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2024. Οι καθαρές εισροές ανήλθαν σε 1,33 δισ. δολάρια, ενώ από τις αρχές Αυγούστου έχουν φτάσει τα 2,64 δισ. δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 13:08
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