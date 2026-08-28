Bitcoin: Τι κρύβεται πίσω από το νέο ράλι – Τα ETF δίνουν ώθηση, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Η νέα άνοδος του Bitcoin φαίνεται να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κλείσιμο των short θέσεων, και όχι τόσο στην είσοδο νέων επενδυτών που ποντάρουν με μόχλευση στην άνοδο, σύμφωνα με την QCP Research.

Καθώς η τιμή του Bitcoin ανέβαινε, ο αριθμός των ανοιχτών θέσεων στην αγορά (open interest) μειωνόταν. Την ίδια στιγμή, σημαντική στήριξη στην αγορά προσφέρουν οι εισροές κεφαλαίων στα spot ETF του Bitcoin, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν ισχυρή ζήτηση, όπως σημειώνεται σε ανάλυση του cryptopotato.

Η QCP επισημαίνει ότι οι εισροές στα ETF πλησιάζουν το 95ο εκατοστημόριο των τελευταίων 12 μηνών, γεγονός που δείχνει πόσο έντονη είναι αυτή τη στιγμή η ζήτηση.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός αστερίσκος: αν το κλείσιμο των short θέσεων αρχίσει να εξασθενεί και δεν εμφανιστούν νέοι αγοραστές για να καλύψουν το κενό, το σημερινό ράλι θα μπορούσε να χάσει τη δυναμική του και να γίνει πιο ευάλωτο σε απότομες διακυμάνσεις.

Η Strategy συγκεντρώνει ρευστότητα, αλλά δεν αγοράζει Bitcoin

Η εικόνα αυτή έρχεται την ώρα που η Strategy συγκέντρωσε περισσότερα από 1,9 δισ. δολάρια, χωρίς όμως να αυξήσει τα αποθέματά της σε Bitcoin.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να κατέχει 840.447 BTC για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, χωρίς καμία αλλαγή στις συμμετοχές της.

Μεταξύ 17 και 23 Αυγούστου, η Strategy άντλησε 2,01 δισ. δολάρια μέσω πώλησης μετοχών στην αγορά. Παράλληλα, δημιούργησε ένα ευέλικτο ταμειακό απόθεμα ύψους 1,59 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της σε μετρητά και αντίστοιχα διαθέσιμα στα 6,69 δισ. δολάρια.

Η τελευταία αυτή κίνηση δείχνει ότι η Strategy επικεντρώνεται προς το παρόν περισσότερο στη διαχείριση της ρευστότητάς της και όχι σε μια άμεση νέα αγορά Bitcoin.

Η μέση τιμή κτήσης των Bitcoin που διαθέτει παραμένει στα 75.385 δολάρια ανά BTC. Σύμφωνα με την QCP, το μεγάλο ταμειακό απόθεμα προσφέρει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία, μεταξύ άλλων για τη στήριξη των προνομιούχων μετοχών της και για τη διαχείριση των επιπτώσεων από πιθανή μελλοντική έκδοση νέων μετοχών.

Η Fed και η οικονομία κρατούν την αγορά σε επιφυλακή

Πέρα από την ίδια την αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν επιπλέον αβεβαιότητα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Open Market Committee (FOMC) του Ιουλίου έδειξαν ότι η απόφαση ήταν πιο διχασμένη από ό,τι συνήθως: η ψηφοφορία ήταν 9-3, με τρεις αξιωματούχους να τάσσονται υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Jackson Hole την Παρασκευή. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ένδειξη για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Σεπτεμβρίου το αμερικανικό Δημόσιο θα μπορεί να διπλασιάσει το ανώτατο ποσό των μακροπρόθεσμων επαναγορών κρατικών ομολόγων, στα 4 δισ. δολάρια ανά πράξη.

Η ανακοίνωση συνέβαλε στην υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών.

Η QCP θεωρεί το πρόγραμμα επαναγορών ως έναν επιπλέον μηχανισμό ενίσχυσης της ρευστότητας. Παράλληλα, ένα ασθενέστερο δολάριο και οι υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για το Bitcoin και τον χρυσό, ιδιαίτερα όσο παραμένουν οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Στο κάδρο και το πετρέλαιο

Ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας είναι η αγορά ενέργειας.

Οι εντάσεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, καθώς μειώνεται ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που περνούν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

Την ίδια ώρα, τα αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 300 εκατ. βαρέλια.

Με τις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας να αναμένονται την Πέμπτη και την ομιλία του Γουόρς την Παρασκευή, οι επενδυτές έχουν αρκετούς λόγους να παραμένουν σε εγρήγορση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το Bitcoin;

Το Bitcoin μπορεί να παραμείνει σε ένα σχετικά περιορισμένο εύρος διακύμανσης μέχρι τη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, καθώς οι αγορές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η σημερινή ζήτηση είναι αρκετή για να διατηρήσει το ράλι.

Με απλά λόγια, το Bitcoin έχει ισχυρούς συμμάχους αυτή τη στιγμή — κυρίως τις εισροές στα ETF και το ασθενέστερο δολάριο — αλλά μέρος της πρόσφατης ανόδου οφείλεται σε short sellers που αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα εμφανιστούν αρκετοί νέοι αγοραστές ώστε να συνεχιστεί η άνοδος και αφού εξαντληθεί αυτή η προσωρινή πηγή ζήτησης.