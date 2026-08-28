Bitcoin: Η κρίσιμη στήριξη των $80.000 και οι ελπίδες για τα $100.000

Τα 80.000 δολάρια έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμο όριο για το Bitcoin, καθώς τεχνικοί και on-chain δείκτες συγκλίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ οι αναλυτές εξετάζουν αν η διάσπασή της μπορεί να σηματοδοτήσει την έξοδο του κρυπτονομίσματος από τη bear market και να ανοίξει τον δρόμο προς τα 100.000 δολάρια.

Παράλληλα, η παραδοσιακή μέτρηση της realized price έχει χάσει μέρος της χρησιμότητάς της, λόγω της μεγάλης ποσότητας Bitcoin που βρίσκεται σε μη ρευστοποιήσιμη προσφορά, σύμφωνα με τον αναλυτή on-chain δεδομένων της CryptoQuant, Darkfost.

Το τεστ των 80.000 δολαρίων

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο Darkfost σημείωσε ότι η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin βρίσκεται σε ανοδική πορεία, έχοντας φτάσει στο υψηλό του κύκλου ακόμη και στα 1,75 τρισ. δολάρια.

Καθώς τα νομίσματα που αγοράστηκαν πριν από περισσότερα από 10 χρόνια θεωρούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό μη ρευστοποιήσιμα, αντιπροσωπεύουν μικρότερο μέρος της συνολικής κεφαλαιοποίησης σε σχέση με τα Bitcoin που αποκτήθηκαν πιο πρόσφατα. Για τον λόγο αυτό, ο αναλυτής υποστηρίζει ότι η realized price θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το ύψος του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί.

Με αυτή τη σταθμισμένη ως προς το κεφάλαιο προσέγγιση, ο Darkfost υπολόγισε το κόστος κτήσης του Bitcoin περίπου στα 79.600 δολάρια. Το επίπεδο αυτό φέρνει το μέσο επενδεδυμένο κεφάλαιο πολύ κοντά στα 80.000 δολάρια, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα σημαντικό εμπόδιο για το κρυπτονόμισμα.

Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη ζώνη αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το σημείο στο οποίο το μέσο επενδεδυμένο κεφάλαιο περνά σε κατάσταση ισορροπίας. Ένα ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα 80.000 δολάρια, και στη συνέχεια ένα εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από το ίδιο επίπεδο, θα αποτελούσαν ισχυρό ανοδικό σήμα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα επανέφερε παράλληλα σημαντικό μέρος του επενδεδυμένου κεφαλαίου του Bitcoin σε κερδοφόρα θέση.

Η επόμενη ευκαιρία για αγορές

Την ίδια ώρα, ο αναλυτής Ali Martinez εκτιμά ότι το Bitcoin ενδέχεται να οδηγηθεί σε νέα ευκαιρία αγοράς, εφόσον η τρέχουσα δομή της αγοράς ακολουθήσει το μοτίβο που παρατηρήθηκε κατά τον πυθμένα του 2022-2023.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Bitcoin διέσπασε την Πέμπτη μια καθοδική γραμμή αντίστασης, σε μια κίνηση που θυμίζει την αντίστοιχη διάσπαση στις αρχές του 2023. Ως αποτέλεσμα, το υψηλό του Μαΐου 2026, κοντά στα 83.000 δολάρια, επανέρχεται στο προσκήνιο.

Το συγκεκριμένο επίπεδο θα μπορούσε, ωστόσο, να προκαλέσει μια υποχώρηση της τιμής πριν από την επόμενη ανοδική κίνηση. Τα στοιχεία URPD δείχνουν μια σημαντική ζώνη αντίστασης μεταξύ 83.307 και 84.569 δολαρίων, όπου είχαν προηγουμένως αγοραστεί σχεδόν 975.000 BTC.

Η μεγάλη συγκέντρωση Bitcoin σε αυτή την περιοχή ενδέχεται να δυσκολέψει την ανοδική διάσπαση κατά την πρώτη προσπάθεια.

Παράλληλα, τα περιθώρια κέρδους των traders στην on-chain αγορά έχουν αυξηθεί στο 25%, επίπεδο που κατά το προηγούμενο έτος έχει συχνά ακολουθηθεί από εντονότερες ρευστοποιήσεις κερδών και βραχυπρόθεσμες διορθώσεις. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι κάτοχοι Bitcoin φαίνεται να κατοχυρώνουν κέρδη, με περίπου 88 εκατ. δολάρια σε κέρδη να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Εάν ενταθούν οι πιέσεις πώλησης, ο Martinez εντοπίζει ως κρίσιμη ζώνη στήριξης την περιοχή μεταξύ 76.996 και 78.258 δολαρίων, όπου είχαν διακινηθεί προηγουμένως περίπου 843.000 BTC.

Μια πτώση κάτω από αυτή τη ζώνη θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή στην επόμενη σημαντική περιοχή ζήτησης, γύρω από τα 63.111 δολάρια, όπου είχαν διακινηθεί περίπου 925.000 BTC.

Σύμφωνα με τον Martinez, μια υποχώρηση προς αυτές τις ζώνες στήριξης θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ευκαιρία τοποθέτησης, πριν το Bitcoin επιχειρήσει εκ νέου να κινηθεί προς τα 100.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin βρίσκεται και σήμερα κοντά στα 80.000 δολάρια με την τιμή του να «παίζει» στα 79.678,83 δολάρια σημειώνοντας άνοδο 0,27%, ενώ τα κέρδη του σε επίπεδο 7ημέρου κυμαίνονται στο +1,75%. Η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,59 τρισ. δολάρια.

Το Ethereum «παίζει» στα 2.509,99 δολάρια με κέρδη 0,32%, αλλά ήπια εβδομαδιαία υποχώρηση (-0,2%), ενώ το XRP βρίσκεται στο 1,43 δολάριο με άνοδο 0,10% και το Solana μένει σταθερά στα «πράσινα» του, στη ζώνη των 106 δολαρίων, καταγράφοντας κέρδη +2,41%. Σε επίπεδο εβδομάδας, δε, τα κέρδη του αγγίζουν το διψήφιο 13,6% και σε επίπεδο μήνα φτάνουν στο +44,6%.

Το HYPE κερδίζει 1,55% στα 83,33 δολάρια, με εβδομαδιαία κέρδη στο +10,3% και μηνιαία στο +54,6%, ενώ το Dogecoin συνεχίζει να υποχωρεί με πτώση 1,3% στο 0,08719 δολάριο, όπως και το Cardano που σημειώνει χασούρα 0,86% σταο 0,2097 δολάριο.

Στα «κόκκινα» και το Litecoin με απώλειες 1,36% στα 49,16 δολάρια, ενώ πτωτικά κινείται και σε επίπεδο 7ημέρου με -7,48%, ενώ τον ίδιο δρόμο έχει πάρει και το Shiba Inu με -0,76% στο 0,000005337 δολάριο, χάνοντας σχεδόν 9,4% σε εβδομαδιαία κλίμακα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,767 τρισ. δολάρια με ήπιες απώλειες γύρω στο 0,3% σε ημερήσια βάση.