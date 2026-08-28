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Ιαπωνία: Παρέμβαση ρεκόρ $96 δισ. της Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξη του γεν
Νομίσματα
16:35 - 28 Αυγ 2026

Ιαπωνία: Παρέμβαση ρεκόρ $96 δισ. της Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξη του γεν

Reporter.gr Newsroom
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Σε επίπεδα-ρεκόρ ανήλθε η παρέμβαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) στην αγορά συναλλάγματος, με στόχο την ενίσχυση του γεν, καθώς οι πιέσεις στο ιαπωνικό νόμισμα εντείνονται λόγω της μεγάλης διαφοράς επιτοκίων μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ, της ανόδου των τιμών του πετρελαίου αλλά και των ανησυχιών για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών, η BOJ δαπάνησε 15,4 τρισ. γεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 96 δισ. δολάρια, για την αγορά γεν από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει πραγματοποιήσει η ιαπωνική κεντρική τράπεζα μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε μετά τη σημαντική υποχώρηση του γεν, το οποίο τον Ιούλιο είχε διολισθήσει έως τα 163,99 γεν ανά δολάριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από το 1986.

Μετά την παρέμβαση, το γεν ανέκαμψε, φθάνοντας στις 31 Ιουλίου στα 157,40 γεν ανά δολάριο, στο ισχυρότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου. Ωστόσο, οι πιέσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Το μεσημέρι της Παρασκευής, το ιαπωνικό νόμισμα υποχωρούσε κατά 0,17%, στα 159,67 γεν ανά δολάριο.

Η πρώτη κοινή παρέμβαση Τόκιο – Ουάσινγκτον μετά από 28 χρόνια

Η παρέμβαση της 31ης Ιουλίου είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην πρώτη κοινή παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος εδώ και 28 χρόνια, επιχειρώντας να ανακόψουν την πτώση του γεν.

Το ιαπωνικό νόμισμα δέχεται ισχυρές πιέσεις κυρίως λόγω της διαφοράς στα επιτόκια μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ, η οποία καθιστά το δολάριο πιο ελκυστικό για τους επενδυτές. Παράλληλα, η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει περαιτέρω την Ιαπωνία, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Στις πιέσεις προστίθενται και οι ανησυχίες για τα σχέδια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας.

{https://x.com/kyodo_english/status/2093289384275804373}

Το αδύναμο γεν αυξάνει το κόστος των εισαγωγών

Η εξασθένηση του γεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ιαπωνική οικονομία, καθώς αυξάνει το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων και πρώτων υλών.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση προκαλεί η άνοδος του κόστους των υδρογονανθράκων, οι οποίοι τιμολογούνται σε δολάρια. Όταν το γεν αποδυναμώνεται έναντι του αμερικανικού νομίσματος, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις και καταναλωτές χρειάζονται περισσότερα γεν για την αγορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις στην ιαπωνική οικονομία, σε μια περίοδο κατά την οποία το Τόκιο επιχειρεί να διατηρήσει υπό έλεγχο το κόστος ζωής, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνει υπερβολικά την οικονομική δραστηριότητα.

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