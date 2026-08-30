Χρυσός και Bitcoin: Το «αδύναμο» δολάριο φουντώνει το ράλι – Οι νέες κινήσεις των επενδυτών

Σε διαφορετικές στρατηγικές τοποθετήσεις στρέφονται οι επενδυτές που ποντάρουν στη συνέχιση της ανόδου του χρυσού, καθώς η υποχώρηση του δολαρίου και οι κινήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επαναφέρουν στο προσκήνιο τα λεγόμενα «σκληρά» περιουσιακά στοιχεία.

Το σχέδιο του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για τουλάχιστον διπλασιασμό των αγορών υφιστάμενων κρατικών ομολόγων διάρκειας 10 έως 30 ετών άσκησε πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα, ενισχύοντας παράλληλα τον χρυσό και το Bitcoin, το οποίο συχνά χαρακτηρίζεται ως ένα είδος ψηφιακού αντίστοιχου του πολύτιμου μετάλλου.

Η υποχώρηση του δολαρίου ενισχύει την αναζήτηση εναλλακτικών τοποθετήσεων από επενδυτές που ανησυχούν για τη μελλοντική αγοραστική δύναμη του αμερικανικού νομίσματος.

Άνοδος 10% για τον χρυσό τον Αύγουστο

Ο χρυσός spot κατέγραψε άνοδο περίπου 10% τον Αύγουστο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιανουάριο. Η δυναμική της αγοράς διατηρήθηκε, παρά την προσωρινή υποχώρηση της Παρασκευής, μετά τις δηλώσεις του αξιωματούχου της Federal Reserve Κέβιν Γουόρς υπέρ μιας αυστηρής αντιμετώπισης του πληθωρισμού.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η επενδυτική ζήτηση για τον χρυσό παραμένει ισχυρή.

Ο Ακάς Ντόσι, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής για τον χρυσό και τα μέταλλα στη State Street Investment Management, επισημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν επιστρέψει σε θετικές θέσεις τόσο μέσω των υποκείμενων ETFs όσο και στην αγορά παραγώγων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική που βασίζεται στην υπόθεση εξασθένησης του δολαρίου επανέρχεται στο προσκήνιο ενόψει του Σεπτεμβρίου.

Το Bitcoin και το «short squeeze»

Παράλληλα, έντονη κινητικότητα καταγράφηκε και στο Bitcoin, καθώς οι αρνητικές θέσεις στην αγορά περιορίστηκαν απότομα.

Το κρυπτονόμισμα ενισχύθηκε περίπου 12% από τις 19 Αυγούστου, βγαίνοντας από μια πολύμηνη περίοδο σχετικής στασιμότητας και ξεπερνώντας προσωρινά το επίπεδο των 80.000 δολαρίων.

Μεταξύ 19 και 21 Αυγούστου, short θέσεις Bitcoin αξίας άνω των 2,5 δισ. δολαρίων ρευστοποιήθηκαν σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αόριστης διάρκειας. Η εξέλιξη ενίσχυσε την αρχική άνοδο και δημιούργησε μια απότομη ανοδική κίνηση.

Ταυτόχρονα, σημαντικές εισροές καταγράφηκαν στα spot Bitcoin ETFs που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ, τα οποία προσέλκυσαν περισσότερα από 2 δισ. δολάρια.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η άνοδος του Bitcoin μπορεί να στηριχθεί σε νέα, οργανική ζήτηση στην αγορά spot ή εάν η πρόσφατη κίνηση αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της μόχλευσης και της μαζικής εκκαθάρισης των short θέσεων.

Οι επενδυτές αλλάζουν στρατηγική στον χρυσό

Παρά τη θετική εικόνα για τον χρυσό, η επενδυτική στάση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Τότε, δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ανοχή της κυβέρνησής του απέναντι στην υποχώρηση του δολαρίου είχαν συμβάλει σε μια ιδιαίτερα έντονη άνοδο του πολύτιμου μετάλλου.

Αυτή τη φορά, οι επενδυτές φαίνεται να προτιμούν πιο οικονομικές και σύνθετες μορφές τοποθέτησης. Μεταξύ άλλων, στρέφονται σε call spreads στο ETF SPDR Gold Shares, αντί για την απλή αγορά calls, αλλά και σε πιο σύνθετα, λεγόμενα «εξωτικά» δικαιώματα προαίρεσης.

Ο Ντόσι εκτιμά ότι η άνοδος του Αυγούστου είναι σαφώς πιο ελεγχόμενη σε σχέση με το κύμα ακραίας μεταβλητότητας που είχε παρατηρηθεί τον Ιανουάριο στην αγορά πολύτιμων μετάλλων.

Τόσο η τεκμαρτή μεταβλητότητα όσο και το skew, δηλαδή το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τις ανοδικές τοποθετήσεις, παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Στο επίκεντρο τα εξωτικά παράγωγα

Η αναζήτηση φθηνότερων τρόπων έκθεσης στην άνοδο του χρυσού οδηγεί αρκετούς επενδυτές σε πιο σύνθετα παράγωγα.

Ο Neeraj Chaudhary, επικεφαλής εξωτικών προϊόντων της Bank of America για την περιοχή EMEA, αναφέρει ότι αρκετοί επενδυτές θεωρούν πως η επόμενη ανοδική κίνηση του χρυσού θα παραμείνει εντός συγκεκριμένου εύρους, όπως μεταξύ 4.900 και 5.300 δολαρίων.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, αξιοποιούν διπλά ψηφιακά και άλλα σύνθετα δικαιώματα προαίρεσης, στα οποία η ύπαρξη προϋποθέσεων που συνδέονται με δεύτερο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να περιορίσει το κόστος της επένδυσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ζεύγη χρυσού και συναλλάγματος. Σε ένα παράδειγμα, οι επενδυτές χρησιμοποιούν το ζεύγος χρυσού και δολαρίου έναντι του ιαπωνικού γιεν, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τη συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών.

Παράλληλα, υπάρχει ζήτηση για σύνθετες δομές που συνδυάζουν τον χρυσό και το δολάριο με το ελβετικό φράγκο, καθώς και για τριπλά δυαδικά συμβόλαια που συνδέουν, μεταξύ άλλων, χρυσό, πετρέλαιο και συνάλλαγμα.

Ορισμένες από αυτές τις δομές μπορούν να προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη έκθεση στην απόδοση, με μόχλευση που μπορεί να φτάσει, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες δομές, ακόμη και τις 10 έως 20 φορές.

Χρυσός και Bitcoin: Ίδια ιστορία ή διαφορετική αγορά;

Παρά την παράλληλη άνοδο χρυσού και Bitcoin, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν τα δύο assets έχουν πλέον αποκτήσει παρόμοιο ρόλο στις επενδυτικές στρατηγικές.

Για τον χρυσό, η θέση του ως παραδοσιακό καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας παραμένει ισχυρή. Για το Bitcoin, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερό μακροοικονομικό αντιστάθμισμα κινδύνου ή εάν η πρόσφατη άνοδος οφείλεται κυρίως σε τεχνικούς παράγοντες, όπως η μόχλευση και η εκκαθάριση των short θέσεων.

Με τις αρνητικές θέσεις να έχουν σε μεγάλο βαθμό εκκαθαριστεί, η επόμενη κίνηση του Bitcoin θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το εάν θα εμφανιστεί νέα οργανική ζήτηση στην αγορά spot, ικανή να διατηρήσει τη δυναμική της ανόδου.

Η ζήτηση για χρυσό παραμένει ισχυρή

Παρά την προσωρινή ανακοπή της δυναμικής των πολύτιμων μετάλλων μετά την πιο αυστηρή ρητορική του Κέβιν Γουόρς στο Jackson Hole, οι εισροές κεφαλαίων στον χρυσό παραμένουν σημαντικές.

Ο Joseph Khouri της Bank of America σημειώνει ότι οι σύνθετες επενδυτικές τοποθετήσεις με επίκεντρο τον χρυσό εξακολουθούν να κυριαρχούν στις ροές των τελευταίων μηνών.

Η επενδυτική λογική υπέρ του πολύτιμου μετάλλου, σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, δεν στηρίζεται πλέον σε ένα και μόνο μακροοικονομικό σενάριο. Αντίθετα, ενισχύεται από διαφορετικές πιθανές εξελίξεις στις αγορές, γεγονός που διατηρεί τον χρυσό στο επίκεντρο των στρατηγικών τοποθετήσεων των επενδυτών.