Bitcoin: Νέα πίεση στην έναρξη του Σεπτεμβρίου – Όλα τα βλέμματα στα αμερικανικά μάκρο

Ο Bitcoin ολοκληρώνει τον Αύγουστο υπό νέα πίεση και εισέρχεται στον Σεπτέμβριο σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο περιβάλλον για τις αγορές. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν στο επίκεντρο, όμως δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα πρέπει να παρακολουθούν οι traders αυτή την εβδομάδα.

Μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινωθεί από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, με αποκορύφωμα τα στοιχεία για την αγορά εργασίας τον Αύγουστο. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες των επενδυτών ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Οι πρώτες κρίσιμες δοκιμασίες έρχονται την Τρίτη

Η Δευτέρα αναμένεται σχετικά ήρεμη από πλευράς οικονομικών ανακοινώσεων, ωστόσο η αναζωπύρωση των στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρέασε άμεσα τις αγορές.

Το Bitcoin αντέδρασε με έντονη πτώση, χάνοντας περισσότερα από 2.000 δολάρια και υποχωρώντας κάτω από τα 77.000 δολάρια.

Η Τρίτη φέρνει δύο σημαντικές ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα: τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας JOLTS του Ιουλίου και τον δείκτη μεταποίησης ISM για τον Αύγουστο, οι οποίοι αναμένονται στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων κάνουν λόγο για μικρή υποχώρηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, περίπου στα 7,27 εκατομμύρια, έναντι 7,36 εκατομμυρίων τον προηγούμενο μήνα.

Ένα ισχυρότερο του αναμενομένου αποτέλεσμα στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve έχει περιθώριο να διατηρήσει ή ακόμη και να αυστηροποιήσει τη νομισματική της πολιτική. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου, όπως το Bitcoin.

Στο επίκεντρο και τα στοιχεία απασχόλησης

Την Τετάρτη αναμένεται η έκθεση ADP για την ιδιωτική απασχόληση, η οποία θα προσφέρει μία ακόμη ένδειξη για την κατάσταση της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Την Πέμπτη θα ακολουθήσουν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, καθώς και ο δείκτης ISM για τον κλάδο των υπηρεσιών.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα λειτουργήσουν ως προπομπός για την πιο σημαντική οικονομική ανακοίνωση της εβδομάδας.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Παρασκευή

Το σημαντικότερο μακροοικονομικό γεγονός της εβδομάδας έρχεται την Παρασκευή στις 15:30 ώρα Ελλάδας, με τη δημοσίευση της έκθεσης για την αμερικανική αγορά εργασίας τον Αύγουστο.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δημιουργία περίπου 58.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 4,1%.

Τα στοιχεία του Ιουλίου είχαν προκαλέσει ανησυχία, καθώς η αμερικανική οικονομία κατέγραψε απώλεια 23.000 θέσεων εργασίας, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας ενδέχεται να χάνει τη δυναμική της.

Τα στοιχεία της Παρασκευής θα μπορούσαν, επομένως, να επηρεάσουν σημαντικά τη συζήτηση γύρω από την επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve.

Ένα αποτέλεσμα καλύτερο των προσδοκιών θα μπορούσε να δείξει ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική παρά την περιοριστική νομισματική πολιτική. Σε συνδυασμό με επίμονα υψηλό πληθωρισμό, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να περιορίσει τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και να λειτουργήσει αρνητικά για το Bitcoin και γενικότερα για τα assets υψηλού ρίσκου.

Από την άλλη πλευρά, μια πιο αδύναμη έκθεση θα μπορούσε να μειώσει τις προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική και να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος: μια πολύ απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τους φόβους για ύφεση και να οδηγήσει τους επενδυτές σε ένα νέο κύμα αποφυγής ρίσκου.

Γιατί η εβδομάδα είναι κρίσιμη για το Bitcoin

Με το Bitcoin να βρίσκεται ήδη υπό πίεση, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό τεστ για την αγορά.

Οι traders θα πρέπει να παρακολουθούν όχι μόνο τα ίδια τα οικονομικά στοιχεία, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτά μεταβάλλουν τις προσδοκίες για τη Fed, τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο.

Ένα ισχυρό οικονομικό αποτέλεσμα μπορεί να σημαίνει υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ μια ήπια επιδείνωση της αγοράς εργασίας μπορεί να ενισχύσει τις προσδοκίες για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Το μεγάλο ερώτημα για το Bitcoin, επομένως, είναι αν τα στοιχεία της Παρασκευής θα δώσουν στην αγορά λόγο για αισιοδοξία ή θα ενισχύσουν τις πιέσεις που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.