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Bitcoin: Νέα πίεση στην αγορά αν χαθούν τα κρίσιμα στηρίγματα
Νομίσματα
08:43 - 01 Σεπ 2026

Bitcoin: Νέα πίεση στην αγορά αν χαθούν τα κρίσιμα στηρίγματα

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά παραγώγων του Bitcoin παρουσιάζει μια ιδιαίτερη εικόνα. Το ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest), δηλαδή η συνολική αξία των ανοιχτών θέσεων, έχει μειωθεί σχεδόν κατά 4% από τις 21 Αυγούστου, την ώρα που αυξάνεται γρήγορα το κόστος για όσους διατηρούν θέσεις που ποντάρουν σε άνοδο της τιμής.

Σύμφωνα με το cryptopotato, ο αναλυτής Axel Adler Jr. εκτιμά ότι ο συνδυασμός αυτός θα μπορούσε να καταστήσει το Bitcoin ευάλωτο σε ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων, εάν οι traders αρχίσουν να αυξάνουν ξανά τη μόχλευση, δηλαδή να χρησιμοποιούν περισσότερα δανεικά κεφάλαια για τις συναλλαγές τους, διατηρώντας παράλληλα την αισιοδοξία τους για την πορεία του Bitcoin.

Μειώνεται το ανοιχτό ενδιαφέρον

Στην τελευταία ανάλυσή του, ο Adler επικεντρώνεται στις εξελίξεις στην αγορά παραγώγων του Bitcoin.

Το ανοιχτό ενδιαφέρον μειώθηκε από 331.100 BTC στις 21 Αυγούστου σε 318.600 BTC στις 31 Αυγούστου, καταγράφοντας πτώση 3,8%. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, περίπου 2.850 BTC αποχώρησαν από ανοιχτές θέσεις.

Η αγορά παραγώγων, επομένως, εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση απομόχλευσης μετά το προηγούμενο κύμα ρευστοποιήσεων. Οι traders δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα μόχλευσης που είχαν δημιουργηθεί πριν από την προηγούμενη κίνηση.

Την ίδια στιγμή, όμως, το funding rate, δηλαδή το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση θέσεων στην αγορά παραγώγων, κινείται υψηλότερα.

Το τρέχον funding rate βρίσκεται στο 0,00906%, ενώ ο μέσος όρος οκτώ ωρών διαμορφώνεται στο 0,00821% και ο μέσος όρος 24 ωρών στο 0,00725%.

Ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος είναι ήδη 13% υψηλότερος από τον αντίστοιχο 24ώρου, γεγονός που δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση των ενεργών traders για θέσεις που ποντάρουν σε άνοδο του Bitcoin.

«Τα shorts έχουν ήδη καεί. Τώρα οι longs βρίσκονται στο στόχαστρο», σημειώνει ο αναλυτής.

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος

Προς το παρόν, ο Adler δεν θεωρεί ότι η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση υπερθέρμανσης.

Η ανησυχία θα αυξηθεί εάν το funding rate συνεχίσει να ανεβαίνει την ίδια στιγμή που το ανοιχτό ενδιαφέρον αρχίσει να αυξάνεται ξανά.

Αυτό θα σήμαινε ότι οι traders προσθέτουν νέες θέσεις με μόχλευση, αντί απλώς να διατηρούν την ανοδική τους στάση σε μια αγορά όπου οι συνολικές ανοιχτές θέσεις έχουν μειωθεί.

Εάν το Bitcoin υποχωρήσει υπό αυτές τις συνθήκες, οι θέσεις με μόχλευση θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε αναγκαστικό κλείσιμο, προκαλώντας νέες ρευστοποιήσεις.

Το Bitcoin υποχώρησε πρόσφατα κάτω από τα 77.000 δολάρια, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πριν ανακάμψει και επιστρέψει στα 79.000 δολάρια.

Γιατί έχουν σημασία τα 79.700 δολάρια

Το άμεσο τεχνικό ερώτημα είναι εάν το Bitcoin μπορεί να ανακτήσει και να διατηρήσει τα 79.700 δολάρια.

Η CryptoRUs θεωρεί ότι το συγκεκριμένο επίπεδο είναι απαραίτητο για επιβεβαίωση της τάσης στο τετράωρο γράφημα, ενώ τα 77.000-78.000 δολάρια αποτελούν κοντινή ζώνη στήριξης.

Ωστόσο, η εικόνα περιπλέκεται από το γεγονός ότι έχει ήδη απομακρυνθεί σημαντικό μέρος της μόχλευσης από την αγορά.

Περισσότερα από 9,7 δισ. δολάρια σε θέσεις κρυπτονομισμάτων έχουν ρευστοποιηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Από αυτά, 6,55 δισ. δολάρια αφορούσαν short θέσεις, δηλαδή θέσεις που πόνταραν σε πτώση, και 3,16 δισ. δολάρια αφορούσαν long θέσεις, που πόνταραν σε άνοδο.

Η άνοδος του Bitcoin προς τα 79.000 δολάρια προκάλεσε επίσης περίπου 30 εκατ. δολάρια σε ρευστοποιήσεις short θέσεων μέσα σε μία ώρα.

Αυτό δημιουργεί μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στις αγορές που προκύπτουν από αναγκαστικό κλείσιμο θέσεων και στην πραγματική ζήτηση στην αγορά spot.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης της αγοράς, εάν το Bitcoin παραμείνει πάνω από τα 79.700 δολάρια με ισχυρότερο όγκο συναλλαγών, η αγορά μπορεί να απορροφήσει το υψηλότερο funding χωρίς να γίνει άμεσα ευάλωτη σε ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων.

Αντίθετα, εάν το επίπεδο αυτό χαθεί και το Bitcoin υποχωρήσει κάτω από τα 77.000-78.000 δολάρια, η αύξηση του funding θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση σε όσους έχουν ποντάρει σε άνοδο.

Η προειδοποίηση του Adler είναι επομένως υπό προϋποθέσεις και όχι πρόβλεψη για ένα άμεσο κύμα ρευστοποιήσεων. Το πιο επικίνδυνο σενάριο θα ήταν να αρχίσει να αυξάνεται ξανά το ανοιχτό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα θα συνεχίζεται η άνοδος του funding.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 10:43
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