Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

Αφού υποχώρησε κάτω από τα $77.000 τη Δευτέρα (31/8) στον απόηχο των νέων επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, το BTC ανέκαμψε κατά περίπου $2.000. Ωστόσο, συνάντησε και πάλι ισχυρές πιέσεις και πλέον κινείται στο μέσο αυτού του εύρους.

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης δεν έχουν καταφέρει να ανακτήσουν τις πρόσφατες απώλειές τους. Το Ethereum εξακολουθεί να δυσκολεύεται γύρω από τα $2.450, το XRP παραμένει αρκετά κάτω από τα $1,40, ενώ το BNB βρίσκεται κάτω από τα $690.

Αναλυτικότερα, μετά την καλύτερη εβδομάδα της χρονιάς, που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου, το bitcoin προσπάθησε να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την ανάκαμψη προς το τέλος του μήνα, ξεπερνώντας τα $81.000 σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ωστόσο, οι «αρκούδες» (bears) ενίσχυσαν την πίεσή τους και δεν επέτρεψαν μια νέα ανοδική κίνηση.

Αντίθετα, το Bitcoin άρχισε να χάνει γρήγορα έδαφος την Παρασκευή, μετά τη γερακίσια (hawkish) ομιλία του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει κάτω από τα $77.000. Κατάφερε, ωστόσο, να περιορίσει γρήγορα μέρος των απωλειών και πέρασε το Σάββατο πάνω από αυτό το επίπεδο.

Οι «ταύροι» (bulls) επέστρεψαν την Κυριακή, οδηγώντας το bitcoin σε μια μικρή άνοδο προς τα $79.000. Ωστόσο, η επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε νέα απότομη πτώση. Το bitcoin υποχώρησε ξανά προς τα $77.000 τη Δευτέρα, πριν ανακάμψει στα $79.000. Αυτή τη στιγμή κινείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα.

Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, στα $1,560 τρισ. σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins βρίσκεται λίγο κάτω από το 58%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει λίγο πάνω από τα $2,7 τρισ., σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (1/9), το Bitcoin υποχωρεί κατά 0,88% στις 78.017,73 μονάδες, το Ethereum κερδίζει 0,04% στα 2.455,71 δολάρια και το BNB αποδυναμώνεται κατά 0,35% στις 686,51 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP σημειώνει πτώση 0,26% στα 1,38 δολάρια ,το Solana αποδυναμώνεται κατά 1,23% στα 102,41 δολάρια, ενώ το HYPE καταγράφει κέρδη 2,01% στις 83,38 μονάδες.

Ταυτόχρονα, το XMR σημειώνει βουτιά 1,84% στα 527,97 δολάρια, το LEO Token χάνει 3,02% στα 9,33 δολάρια και το Litecoin σημειώνει άλμα 1,33% στα 49 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP σημειώνει οριακές απώλειες 0,13% στα 2,38 δολάρια.